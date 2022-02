Los Ángeles Rams ganaron por primera vez en el Super Bowl y son los campeones de la NFL

Es la segunda ocasión consecutiva en la que un equipo local gana el Super Bowl, luego de que los Buckaneers de Tampa hubieran hecho lo mismo en 2021

Luego de una sufrida anotación en los últimos minutos y con poco menos de 40 segundos de juego en el reloj, Donald impidió que el mariscal de campo de los Bengals de Cincinatti, Joe Burrow, lograra conectar un pase y, así, dio a la ciudad de California la victoria que tanto esperaba desde 1999.

Con esta victoria, se marca la segunda ocasión consecutiva en la que un equipo local gana el Super Bowl, luego de que los Buckaneers de Tampa hubieran hecho lo mismo en 2021.

La victoria de los Rams también marcó un hito a la hora de coronar a su entrenador, Sean McVay, como el entrenador más joven en convertirse en campeón con apenas 36 años de edad.

Lea También: ¡Oficial! Tom Brady anunció su retiro de la NFL

Pero la celebración en Los Ángeles había empezado desde el espectáculo de mediotiempo, en el que participaron los nombres más importantes del hip-hop, muchos de los cuales tuvieron sus primeros pasos en la música en Compton, a pocos minutos del estadio donde se jugó el Super Bowl.

SAY IT WITH YOUR CHEST! #SUPERBOWL CHAMPIONS! pic.twitter.com/c8pTPDmSNe

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 14, 2022