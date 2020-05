LeBron James organizó entrenamientos privados

Según el periodista Shams Charania, James ha organizado entrenamientos privados con uno o dos compañeros en un lugar seguro, cerrado y privado

EE.UU.- LeBron James no quiere esperar a que la NBA permita de forma oficial el regreso a los entrenamientos de sus equipos y está organizando entrenamientos privados con algunos de sus compañeros de Los Angeles Lakers.

Según el periodista Shams Charania, “James ha organizado entrenamientos privados con uno o dos compañeros en un lugar seguro, cerrado y privado. Se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias. Todos los participantes se sometieron a tests y están obligados a mantener la distancia social”.

Asimismo, Charania dijo que el caso de LeBron James y los Lakers no es único. “Me han dicho que los Clippers tienen a algunos jugadores que están haciendo lo mismo, juntándose en la pista para entrenar”.

Lea también: Diablos Rojos se preparan con la mira en agosto

Es una manera de que los dos equipos ganen química y se pongan en forma ante un eventual regreso de la liga, comentó el periodista deportivo.

LeBron James has held safe, private on-court workouts with some Lakers teammates at a secure location, our NBA @ShamsCharania reports. More details: pic.twitter.com/P4TamkL6li

— Stadium (@Stadium) May 21, 2020