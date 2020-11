Las Grandes Ligas ya piensan en 2021 tras salvar con buena nota las dificultades de 2020

Las Grandes Ligas ya están organizándose para la temporada de 2021 después de cerrar con aprobado la organización de la campaña 2020, en la que los Dodgers se coronaron y en la que la pandemia de coronavirus quedó la mayor parte del tiempo en un segundo plano.

Lea también: Elegidos Kyle Lewis y Devin Williams como Novatos del Año en las Grandes Ligas

Los angelinos, favoritos desde que arrancó la competición junto a unos Yankees que paso a paso fueron perdiendo fuerza como candidatos, ya apuntaron con la mejor marca de la Liga regular que este año tenían todo a favor para no quedarse de nuevo a las puertas. Y al imponerse a los Rays por 4-2 en las Series Mundiales conquistaron su cuarto título en ‘la temporada del coronavirus’.

La covid-19 sólo cobró importancia al principio y al final de la temporada de 2020 en la MLB. Antes de iniciarse la campaña, cuando los positivos se multiplicaban en los equipos, se llegó a temer incluso por la suspensión de una campaña cuya temporada regular se había acortado a 60 encuentros por equipo. En los primeros días de la temporada, cuando algunos equipos veían suspendidos varios de sus encuentros y los positivos eran superiores al 2%, organización, clubes y público se temían lo peor. Pero los protocolos funcionaron y los positivos por Covid se mantuvieron permanentemente estables por debajo del 0,5% y dejaron de ser noticia hasta el día en el que los Dodgers fueron campeones.

Su título llegó acompañado de polémica después de que Justin Turner, una de las estrellas angelinas, ofreciera un resultado no concluyente en el análisis al que fue sometido el día previo al que sería el último partido. Se repitió su examen en la mañana del encuentro y los resultados no estuvieron disponibles ¡hasta la séptima entrada del partido! No sólo eso, sino que después de que Turner se retirara, en lugar de ser confinado, permaneció en el túnel de vestuarios y saltó al césped, cuando sabía que era portador de la enfermedad, a celebrar la victoria con sus compañeros. El jugador ha pedido perdón y la MLB al entender que ha sido un acto sin mala fe ha decidido no sancionarlo, pero el resultado es que días después la organización angelina ha reportado ¡hasta nueve casos de coronavirus!

Esta falta de previsión de las Grandes Ligas y la imprudencia de Turner han manchado parcialmente lo que ha resultado un éxito organizativo en la lucha contra las dificultades que ha conllevado la pandemia. No se ha tratado sólo de un asunto sanitario, sino que la MLB ha informado que las pérdidas económicas de los equipos ascienden a 8.300 millones de dólares. El hecho de que haya sido una temporada abreviada (la temporada regular ha sido de 60 partidos en lugar de los 162 habituales) y la ausencia de público en las gradas han sido dos hándicaps importantes para los clubes.

Para 2021, al darse por hecho que el coronavirus seguirá haciendo estragos, al menos en los primeros meses, las Grandes Ligas han aprobado de nuevo un calendario de Liga regular acortado, de sólo 60 partidos, al igual que en 2020. Comenzará el 1 de abril y por primera vez desde 1968, está previsto que todos los equipos jueguen el primer día en una gran jornada inaugural, finalizando esta Liga regular el 3 de octubre. Los equipos confían en que la situación sanitaria mejore para poder aumentar el número de hinchas en cada estadio y así ir recuperando la normalidad en las Grandes Ligas y tratar de que el impacto económico no sea tan lesivo como lo ha sido en 2020.