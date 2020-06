Las Grandes Ligas no han trabajado suficiente en el apartado de salud

En un informe del New York Daily News, se dice que los equipos de las mayores tuvieron sorprendentemente poco contacto con sus departamentos de salud locales sobre el posible comienzo de la temporada 2020



EE.UU. – Las Grandes Ligas no han llegado a ningún acuerdo con sus jugadores para iniciar la temporada, pero además no han trabajado lo suficiente en el aspecto de salud para evitar contagios de coronavirus.

En un informe del New York Daily News, se dice que los equipos de las mayores tuvieron sorprendentemente poco contacto con sus departamentos de salud locales sobre el posible comienzo de la temporada 2020.

Indica que de los 28 departamentos de salud de la ciudad y el condado contactados por ese diario, solo cinco confirmaron que tenían alguna correspondencia con sus equipos locales de las Grandes Ligas sobre protocolos de salud y seguridad.

Varios líderes de salud también expresaron su preocupación por los protocolos que las mayores planean implantar, o la falta de ellos.

El informe periodístico menciona que la doctora Jeanette Kowalik, comisionada del Departamento de Salud de Milwaukee, dijo al periódico que tuvo conversaciones positivas con los Cerveceros, pero que le preocupa el plan de pruebas de coronavirus de las Grandes Ligas.

De acuerdo con los informes, la liga no planea evaluar a los jugadores todos los días.

«Si se hace la prueba, por ejemplo, mañana, y resulta negativo 24 horas después, podría ser positivo al día siguiente», comentó Kowalik.

«Cada vez que abandonas el complejo y estás cerca de otras personas, puedes estar expuesto al virus. Entonces, creo que, nuevamente, tres veces a la semana, no sé de dónde provienen la lógica o las pautas para eso», agrega.

Grandes Ligas no aclara

La disponibilidad de pruebas es una preocupación en todo el mundo desde que estalló el brote de coronavirus. Las pruebas aumentaron en Estados Unidos en los últimos meses y los detalles recientes que se escuchan sobre la reanudación de la competencia del baloncesto de la NBA indican que la liga confía en que habrá suficientes pruebas disponibles para administrarlas a los jugadores cada día.

Debido a lo anterior no está claro si las Grandes Ligas no tienen los medios para hacerlo o si los funcionarios simplemente no creen que sea necesario.

