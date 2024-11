La venezolana Katherin Echandia quedó novena en levantamiento de pesas en París

«Salí un poco apresurada, no me dio tiempo de pensar bien cómo iba a ser la técnica, creo que apresuré mucho la técnica, por eso no pude finalizar bien mi último movimiento», declaró Katherin Echandia

La venezolana Katherin Echandia estuvo cerca de conseguir diploma olímpico en su debut en las justas, al quedar en el noveno puesto de los -49 kilos.

Solo pudo tener un levantamiento válido en arranque y en envión, lo que limitó su accionar.

En arranque levantó 83 kilos que fue en su primer intento, luego no pudo en los 86 en los otros dos.

Para el envión pudo con 105 kilos, pero luego no completó con 107 y con 109 kilogramos. Tuvo un total de 188 para ser novena en la clasificación.

En el último intento salió rápido y apenas tuvo tiempo de intentar levantar la barra.

«Salí un poco apresurada, no me dio tiempo de pensar bien cómo iba a ser la técnica, creo que apresuré mucho la técnica, por eso no pude finalizar bien mi último movimiento», declaró a los medios.

Torrealba de 29

En la pista de París 2024, Leodan Torrealba se ubicó en el puesto 29 en el salto triple.

Hizo una marca de 16.18 metros en su primer intento, en los demás no pudo. De esta forma se despide de la competencia.