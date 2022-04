Con la incorporación de la carrera de Las Vegas Strip, entre hoteles y casinos, Estados Unidos tendrá tres carreras de Fórmula uno a partir del próximo año

Pasaron cuarenta y un años para que la Fórmula Uno regresará en 2023 a Las Vegas con una carrera nocturna en noviembre sobre un circuito urbano de 6.120 metros con 14 curvas en el que se alcanzará una velocidad máxima de 342 km/h y al que se darán 50 vueltas, según informó la máxima categoría del automovilismo en un comunicado emitido durante la madrugada europea.

Con la incorporación de la carrera de Las Vegas Strip, entre hoteles y casinos, Estados Unidos tendrá tres carreras de Fórmula uno a partir del próximo año, junto con las de Miami y Austin (Texas), con el objetivo de ampliar la base de aficionados al deporte del motor.

Con miras a las audiencias de todo el mundo, la carrera de Las Vegas comenzará en sábado, según horario local, que en Europa será la madrugada del domingo y en Asia la sesión matutina dominical.

Here’s what to expect from F1’s latest addition on The Strip 🎲🤩#F1 #LasVegasGP https://t.co/E2i2hycmz6

— Formula 1 (@F1) March 31, 2022