La división entre los clubes amenaza el regreso de la Premier League

Inglaterra- Los clubes de la Premier League se reunirán hoy lunes 11 de mayo para definir los últimos detalles del Project Restart, el plan para reanudar el fútbol inglés que divide cada vez más a los equipos y que amenaza con no hacer posible completar la temporada.

Los dirigentes de la Premier League desean que el campeonato regrese en junio, unos tres meses después de su suspensión por la pandemia del coronavirus, pero ese objetivo podría verse frustrado por la batalla entre los clubes, con cada uno defendiendo sus propios intereses.

La reunión entre los clubes fue retrasada hasta después del mensaje que el primer ministro británico Boris Johnson dirigió el domingo 10 de mayo al país, en el que anunció que el Reino Unido seguirá confinado al menos hasta el 1 de junio, fecha en la que podrían abrir los colegios y los comercios, aunque no así cafés y restaurantes, que lo harán a partir de julio.

Johnson no se refirió específicamente a la Premier League, pero el hecho de que el desconfinamiento no comience hasta junio y que la tasa de transmisión del virus sigue siendo demasiado alta no son buenos augurios para los amantes del futbol.

Más de 90 partidos

Otro dato que se conoció el domingo 10 de mayo y que no favorece el regreso de la Premier League, a la que le restan 92 partidos por disputar, fue que el Brighton tiene tres jugadores que han dado positivo para el coronavirus.

La vuelta de la Bundesliga alemana a partir del 16 de mayo había aumentado las esperanzas en Inglaterra de poder hacer lo mismo.

Pero el Reino Unido es el país europeo más golpeado por el coronavirus, con unos 32.000 muertos, mientras que en Alemania se han registrado 7.000.

También el campeonato español parece avanzar hacia su regreso y su presidente, Javier Tebas, apuntó el domingo el 12 de junio como fecha de reanudación, “aunque dependerá de lo que ocurra”, en España, que suma casi 27.000 fallecidos.

El director ejecutivo del Brighton, Paul Barber, ha sido una de las voces críticas: “Tenemos que tener cuidado de no dar pasos en falso, porque podríamos arruinar vidas. Puede costar vidas. Y no podemos permitirnos eso”, declaró al Mail on Sunday.

