La atleta venezolana Robeilys Peinado no participará en el Mundial de Eugene 2022

Este martes la atleta venezolana Robeilys Peinado anunció que se perdería el comienzo del ciclo olímpico para París 2024 al no poder participar en el Mundial de Atletismo Eugene 2022 que se realizará en Oregon, Estados Unidos, entre el 15 y el 24 de julio.

La criolla de 24 años dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, donde expresó: «Si las cosas no fluyen no las fuerces. Me entristece informales que no podré comenzar el ciclo olímpico en la primera parada y tendré que retirarme de el campeonato mundial de Atletismo».

Hay que recordar que 32 atletas son las que pueden clasificar para esta competencia en tierras norteamericanas, de las cuales la venezolana se ubica en la posición 20 del ránking, lo que la clasificaba directamente por tener la cantidad de puntos necesarios para inscribir su nombre, pese a no haber saltado la marca mínima solicitada (4.70 mts) en las fechas establecidas para la clasificación.

Esta noticia toma por sorpresa al mundo del atletismo en Venezuela, pues la capitalina no había evidenciado alguna molestia o lesión en sus pruebas anteriores que hicieran presagiar que se perdería la competición.

Peinado ya había conseguido en el 2017 la presea de bronce en el Mundial llevado a cabo en el Reino Unido, así como el primer lugar en dos campeonatos sudamericanos en el año antes mencionado y en 2019, además de ser finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Vale la pena destacar que Eugene 2022 no será el único campeonato que se perderá la criolla, puesto que también estará ausente en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 que iniciarán el próximo viernes 24 de junio hasta el 5 de julio.