Koeman dejó fuera de la lista a estos jugadores

Ronald Koeman anunció este miércoles la lista de convocados para el segundo amistoso de tan atípica pretemporada, y a juzgar por los nombres, el entrenador holandés sigue firme en sus intenciones

Luis Suárez, Arturo Vidal y Rafinha Alcántara, por motivos técnicos, no estuvieron entre los elegidos para medirse ante el Girona.

En el caso de Arturo Vidal, su marcha a Italia está casi cerrada. Si nada cambia, el futbolista chileno jugará la próxima temporada en el Inter de Milán, club al que llegará a cambio de una cifra simbólica de medio millón de euros, aunque esta podría incrementarse con diferentes variables, al igual que sucedería con Rakitic.

Más llamativa, aunque tampoco es una sorpresa, es la ausencia de Luis Suárez. El delantero uruguayo ya fue informado en su momento de que no entraba en los planes de su entrenador, pero el hecho de que su salida a la Juventus se haya enfriado le daba algunas opciones de tener minutos frente al Girona. Finalmente, no será así, y Koeman se mantiene firme en su idea de no tener al actual nueve azulgrana en la plantilla.

Tampoco hay novedad sobre el caso de Rafinha Alcántara, que como Moussa Wagué, parecen no estar en los planes del técnico holandés.

En la lista, tampoco se encuentraban Ansu Fati, Miralem Pjanic, Todibo y Marc André Ter Stegen. La convocatoria está formada por Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Semedo, Piqué, Sergio Busquets, Griezmann, Messi, Dembélé, Coutinho, Lenglet, Alba, Braithwaite, Sergi Roberto, de Jong, Junior, Aleñà, Trincao, Pedri, Riqui Puig, Araujo, Cuenca y Konrad.