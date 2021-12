Gimnastas de Estados Unidos acordaron pago de 380 millones dólares por abusos de médico

Las gimnastas de Estados Unidos donarán abonarán la mayor parte de los 380 millones de dólares

Cientos de gimnastas estadounidenses que sufrieron abusos por parte de Larry Nassar, quien fuera médico del equipo nacional, llegaron este lunes a un acuerdo judicial por valor de 380 millones de dólares con la federación y el comité olímpico de EE.UU. para compensar a las víctimas.

El contenido del pacto entre las gimnastas, por un lado, y USA Gymnastics (la federación), el Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU. y sus aseguradoras, por otro, se conoció en una sesión en la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur del estado de Indiana.

El monto es uno de los mayores jamás alcanzado en un acuerdo de este tipo para compensar a víctimas de abusos sexuales y con él se compensará a cientos de gimnastas, entre las que figuran estrellas de este deporte, como Simone Biles, McKayla Maroney y Aly Raisman.

Una de las supervivientes de los abusos, Rachael Denhollander, afirmó en su cuenta de Twitter que con este acuerdo por fin se cierra este «capítulo».

«Ahora puede comenzar el trabajo duro de reforma y reconstrucción. Si hay o no justicia y se hace un cambio depende de lo que ocurra después», tuiteó.

