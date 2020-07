Federación venezolana de Karate efectuará el primer seminario virtual

View this post on Instagram

Nuestro Team Elite, liderado por Antonio Díaz, bicampeon mundial y atleta clasificado a las Olimpiadas, presentan el Seminario Virtual que realizarán este sábado 11 de Julio de 2020, a través de la plataforma Uventex. . Este evento será el primero de grandes encuentros que trae la Federación de Karate junto a su Comisión Técnica Nacional, para seguir activos y en pro del desarrollo del deporte. . El Seminario será gratuito, así que corre a la plataforma a inscribirte, para entrenar con nuestros campeones. . Fecha: 11 de Julio de 2020. Inicio: 11:00 am. . A ver quienes dicen Presente 🙋‍♀️🙋🏻‍♂️🙋?