¡El fútbol de luto! Falleció Diego Armando Maradona a los 60 años

Medios argentinos publicaron la noticia que conmociona al mundo del fútbol

Diego Armando Maradona, el mejor jugador de la historia del fútbol argentino, falleció este miércoles al mediodía (hora local) en su casa de Nordelta, Provincia de Buenos Aires, tras sufrir un paro cardíaco.

Según informó La Nación, el ‘Pelusa’, quien tenía 60 años, se descompensó y no pudo ser reanimado por los médicos, que llegaron en nueve ambulancias al lugar para asistirlo.

La noticia la informó su agente y amigo Matías Morla.

En medio de la conmoción generalizada, el Gobierno de Alberto Fernández decretó tres días de duelo nacional. De hecho, el líder peronista escribió en redes sociales: “Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida”.

De hecho, diversas dependencias oficiales colocaron cintas negras en sus perfiles de redes sociales en señal de luto: “Lamentamos el fallecimiento de Diego Armando Maradona, un trabajador de la pelota, ícono popular, que llenó de orgullo y alegría a todo un país”, expresó el Ministerio de Trabajo.

La noticia de la muerte de Maradona recorrió el mundo entero y diversos líderes ya expresaron su reconocimiento al exdeportista. Entre ellos, se destacaron importantes políticos del progresismo latinoamericano, con quienes Diego sostenía una enorme afinidad ideológica.

“Su genio y pasión por el campo, su intensidad en la vida y su compromiso con la soberanía latinoamericana marcaron nuestro tiempo”, expresó el exmandatario de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. Y agregó: “Solo puedo agradecerles su solidaridad con las causas populares y con el pueblo brasileño”.

1 – Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e seu compromisso com a soberania latinoamericano marcaram nossa época. pic.twitter.com/DubeM2PgQ4

— Lula (@LulaOficial) November 25, 2020