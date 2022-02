Extraoficial: La UEFA decide remover a Rusia como sede para la final de la Champions

Se continúa a la espera de los anuncios oficiales de la UEFA

El panorama del fútbol europeo se complica y la problemática que viven Rusia y Ucrania termina salpicando a todos sus países vecinos. La UEFA anunció a tempranas horas de hoy que se reunirán de emergencia mañana para tomar decisiones respecto a todo lo que han provocado los conflictos.

Aunque debemos esperar hasta mañana para saber cuáles serán los anuncios oficiales, el periodista de AP, Rob Harris adelantó que el comité ya tomó la decisión de cambiar la sede para la final de la Champions, final que estaba organizada previamente para jugarse en San Petersburgo.

UEFA will move the Champions League final out of Russia – with the decision set to be confirmed by Friday’s extraordinary meeting of the executive committee https://t.co/L7xTy01CX5

— Rob Harris (@RobHarris) February 24, 2022