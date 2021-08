El nieto de Muhammad Ali en su debut en el boxeo profesional gana su primer combate por nocaut técnico 

Nico Ali Walsh, nieto de la leyenda del boxeo, Muhammad Ali, derrotó este sábado a Jordan Weeks por nocaut técnico, en su debut en el boxeo profesional.

Ali Walsh, que llevaba los pantalones hechos para su famoso abuelo en la década de 1960, derribó a su oponente a mitad del primer asalto, antes de que el árbitro detuviera la pelea en el minuto 1:49. El púgil, de 21 años, firmó un contrato con Top Rank Boxing, de Bob Arum, en junio, antes de su primer combate profesional en el estado de Oklahoma.

Bonus ringside look from an unforgettable pro debut for @NicoAliX74 💪 pic.twitter.com/LSdvTIzfdK

Nico Ali-Walsh will be wearing a pair of his grandfather Muhammad Ali’s trunks from the 1960s when make his pro debut tonight. #FrancoMoloney3 | TONIGHT | 10 PM ET | ESPN and @ESPNPlus pic.twitter.com/KRYwrKNpMt

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 15, 2021