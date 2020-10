El Barcelona vs Juventus: El arco negado para Griezmann, Messi y Dembélé hicieron lo propio

Barcelona y Juventus se vieron las caras por Champions League. El conjunto culé se llevó los tres puntos en el primer partido de la era post Bartomeu

Ronald Koeman ha sacudido el once del Barcelona contra la Juventus. Araujo ha salido de inicio, por la baja por sanción de Piqué, pero en el descanso ha sido sustituido por molestias en la pierna derecha, lo que ha provocado que De Jong juegue de central. Griezmann , que ha vuelto al equipo, también está siendo protagonista. Aunque sigue sin marcar. El técnico le ha puesto donde le gusta y está firmando un excelente partido. Igual que Pedri, que hoy se mueve por la izquierda. Ansu Fati ha sido suplente, y decisivo.

Lea también: Josep Maria Bartomeu renunció como presidente del Barcelona

El Barcelona se impuso por 2-0 a la Juventus en el campo italiano, en un duelo en el que los fallos juveninos (a Morata le anularon tres goles por fuera de juego) no fueron más que un detalle de cómo los de Koeman superaron a los de Pirlo.

El plan del Barça era sencillo: agobiar a la Juve desde el primer minuto. Tres disparos, uno de ellos un palo del titular Griezmann, fueron suficientes para dejar claro a Pirlo que les iban a asfixiar. No obstante, el gol no llegó tanto por pura presión, sino por fortuna. Un gran pase de Messi a Dembélé hizo que el francés se plantase en la frontal del área para disparar, y su chut dio con un defensa para desviarlo a la escuadra, donde Szczesny no llegó.

La respuesta de la Juve fue irse a la contra, pero la defensa blaugrana reaccionó bien para medir la tendencia de Álvaro Morata a irse a posición antirreglamentaria. No sería el primero, ni mucho menos.

Con Araujo lesionado en los últimos minutos de la primera mitad, De Jong salió a la segunda para ponerse de central, con Sergio Busquets ocupando su lugar por delante. La idea le salió bien de inicio a Koeman, ya que el Barça ganó metros y empezó un buen acoso sobre el área de Szczesny. Pero fue Morata quien, por tercera vez, vio cómo perforaba la portería… y se lo volvían a anular. Esta vez fue por el VAR, ya que este fuera de juego, el tercero del encuentro, fue por muy poco.

La entrada de Ansu Fati por Dembélé le dio a Pedri su mejor socio, y de nuevo los adolescentes se convirtieron en los mejores ayudantes a Griezmann y Messi. El canario, de nuevo, con una frialdad impropia de la edad, se convirtió en una pesadilla para los defensores juventinos.

La expulsión de Demiral a cinco minutos del final puso en más problemas a los de Pirlo, superados tácticamente ya desde antes. Para redondear el pésimo final de los italianos, Bernardeschi derribó a Junior Firpo en el área y Messi puso el 0-2 desde el punto de penalti. Ansu Fati aún tuvo una ocasión clara de poner el 0-3, pero incomprensiblemente lo intentó regalar y falló.