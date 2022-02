¡Duelo de Titanes! PSG y Real Madrid buscarán iniciar con buen pie los octavos de final de la Liga de Campeones

El PSG y Real Madrid se han enfrentado en 10 ocasiones en competición europea, con el equipo español liderando el enfrentamiento en términos de victorias (4V 3E 3D).

El Parque de los Príncipes vivirá esta noche uno de los grandes duelos que puede vivirse en esta Champions League, un Paris Saint Germain – Real Madrid en plena efervescencia y al que ninguno de los dos, pese a ser líderes en Francia y en España de manera holgada, casi siempre planea sobre sus cabezas no poca incertidumbre sobre su fútbol y efectividad.

A partir de aquí, os trasladamos varios datos claves de los principales protagonistas del enfrentamiento para poder discernir qué equipo de los dos es el más favorito para llevarse la victoria.

Diez duelos en la cúspide

El PSG y el Real Madrid se han enfrentado en 10 ocasiones en competición europea, con el equipo español liderando el enfrentamiento en términos de victorias (4V 3E 3D). El conjunto blanco superó la más reciente eliminando al equipo francés en los octavos de final de la Champions League 2017/18.

Este será el cuarto enfrentamiento entre PSG y Real Madrid en eliminatorias de competición europea. Después de caer en los dos primeros (cuartos de final en la Copa de la UEFA 1992/93 y cuartos de final en la Recopa 1993/94).

El Real Madrid ganó los tres de sus partidos a domicilio en la fase de grupos de la Champions League esta temporada, dejando la portería a cero en los tres: 0-1 vs Inter de Milán, 0-5 vs Shakhtar Donetsk y 0-3 vs Sheriff. El único precedente en el que ganaron sus primeros cuatro partidos a domicilio en la Champions League fue en el curso 2014/15, con Carlo Ancelotti en su primera temporada al cargo.

Goleada en la última visita

El PSG ganó 3-0 al Real Madrid la última vez que los recibió como local en la Champions League (septiembre de 2019). Sin embargo, cayeron derrotados en la última ocasión en la competición en las eliminatorias tras ganar 1-2 en la vuelta de los octavos de final de 2017/18 y acabando eliminados.

Dudas en casa

El PSG ha ganado solo uno de sus últimos seis encuentros como local en las eliminatorias de la Champions League, incluyendo cuatro derrotas (1E). De hecho, no ganaron ninguno de los 3 partidos en casa de las eliminatorias de la pasada temporada (1E 2D), aunque fue capaz de alcanzar las semifinales.