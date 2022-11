Djokovic campeón de la Finales de la ATP

Novak Djokovic empató un récord, con su sexto título en las Finales de la ATP, al derrotar el domingo a Casper Ruud para cerrar estupendamente la temporada.

El serbio se impuso por 7-5, 6-3 para asegurar su primer cetro en este certamen desde 2015. Con su sexto trofeo, ha igualado la marca de Roger Federer.

Djokovic, de 35 años y quien había caído en sus dos finales anteriores dentro de este torneo, alzó los brazos y sonrió tras definir el encuentro con un ace.

«Siete años ha sido un largo tiempo», reconoció Djokovic. «Al mismo tiempo, el hecho de que haya tenido que esperar siete años hace esta victoria más dulce y más grande», añadió.

«Muchos nervios, fallé un par de derechazos en el último game cuando sacaba para partido. Estaba nervioso, pero agradezco poder sacar para partido. Tuve un gran ace para cerrar».

Nunca un tenista de más edad había conquistado este prestigiado torneo que pone fin al año. Djokovic se embolsó además la mayor bolsa en la historia del tenis, de 4,7 millones de dólares, por coronarse invicto.

Ruud, el tercer preclasificado, sufrió su cuarta derrota en un duelo por un título relevante en el año. Perdió también las finales de Miami, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

El noruego jamás ha ganado un set ante Djokovic en cuatro enfrentamientos.

«Ha sido un año de muchos puntos altos, algunos realmente altos. Por supuesto, algunos puntos bajos», sentenció Ruud. «Ya estoy esperando la próxima temporada», apuntó.

Djokovic comenzó fuerte en Turín y tuvo dos puntos de quiebre en el primer game de Ruud con el saque. El noruego pudo recuperarse, pero debió levantar otro break point en el octavo game.

Finalmente, Djokovic le rompió el servicio a Ruud en la cuarta oportunidad. Y fue en un momento crucial, en set point.

Emocionado, el serbio batió un puño en el aire después de que un revés de Ruud se fue largo.

Séptimo preclasificado, Djokovic logró otro rompimiento en el cuarto game del segundo parcial. Ruud no pudo ya reaccionar.

Djokovic ha finalizado el año con una foja de 18-1 luego de ganar los trofeos en Tel Aviv y Astana, antes de llegar a la final del Masters de París. Sus cinco títulos de esta campaña incluyen también victorias en Wimbledon y Roma.

To my wife & children, family, team, sponsors, fans, everyone who stuck with me this year .. the journey has been challenging & we’ve endured a great deal together. I’m humbled by your support & grateful that it got us to this moment. Thank you from the bottom of my heart 🙏🏼❤️🏆 pic.twitter.com/P9zQhl7O3b

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 20, 2022