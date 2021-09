Daniel Dhers gana medalla de oro en el Urban World Series en España

Daniel Dhers obtuvo una puntuación de 87.33 en la final del evento Urban World Series, superando al argentino José Torres, quien obtuvo 86.33

Este domingo 26 de septiembre, el venezolano Daniel Dhers se proclamó como nuevo campeón del Extreme Barcelona (España) para sumar otro logro a su carrera como ciclista.

El medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 obtuvo una puntuación de 87.33 en la final del evento Urban World Series, superando al argentino José Torres, quien obtuvo 86.33.

El caraqueño estuvo de visita recientemente en Venezuela, donde realizó actividades deportivas en varios barrios de la capital.

🏆 El olímpico @danieldhers gana de nuevo la medalla de oro en BMX M en el Extreme Barcelona 2021!

Congrats to all the BMX riders, especially 🥈 @malignobmx and 🥉 @ernestszeboldsbmx!#jointheawesomeness #extremebarcelona #BMX pic.twitter.com/sFLqR7nEt3

— Urban World Series (@urbanworldserie) September 26, 2021