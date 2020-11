Figuran en la lista de once candidatos publicados este jueves por la FIFA Cristiano, Messi, Neymar, Ramos y Thiago Alcántara entre los nominados a The Best

Marcelo Bielsa (Leeds), Hans-Dieter Flick (Bayern Múnich), Julen Lopetegui (Sevilla) y Zinedine Zidane (Real Madrid) fueron nominados a mejor entrenador El argentino Lionel Messi , el portugués Cristiano Ronaldo , el brasileño Neymar y los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara figuran en la lista de once candidatos publicados este jueves por la FIFA para optar al los premios The Best (los mejores) de 2020. Lea también: Pep Guardiola: «Quiero que Messi termine su carrera en el Barça, pero no sé qué va a pasar en su mente» También figuran entre los nominados a mejor jugador el belga Kevin De Bruyne, el polaco Robert Lewandowski , el senegalés Sadio Mané, el francés Kylian Mbappé, el egipcio Mohamed Salah y el neerlandés Virgil van Dijk. Por lo que al mejor portero se refiere, tampoco ha habido sorpresas y están todos los grandes con Alisson Becker, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak y Marc-André ter Stegen. Como candidatos a mejor entrenador han sido seleccionados Marcelo Bielsa , Hans-Dieter Flick, Jürgen Klopp , Julen Lopetegui y Zinedine Zidane . También se han seleccionado once goles como candidatos al Premio Puskas, entre ellos un tanto que marcó el uruguayo Luis Suárez con el FC Barcelona al Mallorca y sendos tantos de la costarricense Sherley Cruz, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el ecuatoriano Leonel Quiñónez.

