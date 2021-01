¡Con golazo de Deyna Castellanos! Atlético de Madrid avanza a la final de la SuperCopa Femenina de España

Sigue en vivo la cobertura minuto a minuto y el resultado del partido de semifinales de la Supercopa Femenina de Fútbol que enfrenta al Atlético de Madrid y el Barça

Golazo de Alexia Putellas de falta directa en el 88’ para empatar el partido (1-1)

Gol del Atlético de penalti en el 66’ (1-0)

Alineación del FC Barcelona | Sandra Paños; Marta Torrejón, Andrea Pereira, Mapi León, Leila Ouahabi: Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Caroline Graham Hansen, Jennifer Hermoso y Mariona Caldentey

Alineación Atlético de Madrid | Lindahl; Aleixandri, Tounkara, Van Dongen, Guagni; Meseguer, Santos, Amanda Sampedro; Knaak, Ludmila y Deyna Castellanos

El Barça ha sido mejor durante todo el partido, pero no ha tenido efectividad en el remate y tampoco ha tenido suerte con el arbitraje, que le ha birlado dos penaltis claros y le ha sancionado con uno dudoso: 1-1 (3-1)

La final será el sábado entre el Levante y el Atlético

El Atlético, a la final de la Supercopa de España en un tanda de penaltis que ha acabado 3-1 y en el que el Barça ya no ha tirado el quinto tras fallar tres: J ennifer Hermoso, Mariona y Melanie

3-1. Marca Guagni el quinto del Atlético y se acabó

2-1. Marca Marta Torrejón el cuarto del Barça

Tanda de penaltis

2-0. Marca Laurent para el Atlético

Tanda de penaltis

¡Melanie falla y para Lindahl! Ha fallado el Barça los tres penaltis

Tanda de penaltis

¡Paños para el penalti de Van Dongen! Falla el Atlético

Tanda de penaltis

¡Mariona, al larguero! Falla el Barça el segundo penalti

Tanda de penaltis

1-0, Marca Deyna para el Atlético

Tanda de penaltis

¡Jennifer Hermoso, al poste! Falla el Barça el primer penalti

Tanda de penaltis

¡Diallo, al poste! Falla el Atlético el primer penalti

Pasaron muy pocas cosas en la prórroga. El Barça llegó más cansado y el Atlético se organizó bien pensando ya en los penaltis

120′

¡¡Se acabó la prórroga!! ¡¡A los penaltis!! 1-1 entre Atlético y Barça en la semifinal de la Supercopa de España

Final del partido

118′

¡¡No entra de milagro el 1-2 del Barça!! Gran jugada de Oshoala y Lindahl despeja el tiro a bocajarro de Alexia

116′

¡Tounkara evita el remate de Kheira Hamraoui! Providencial la colchonera

114′

¡Rosca demasiado floja de Mariona! A las manos de Lindahl

113′

Las posesiones más largas del Atlético están siendo en la prórroga Llega con más energía que el Barça

112′

Se ha organizado muy bien el Atlético en la prórroga No está sufriendo como sí lo hizo en los 90 minutos

110′

Lindahl, amonestada Por perder tiempo

Targeta Amarilla

109′

Se entretiene demasiado Jennifer cuando Hamraoui se desmarcaba Las ideas ya no surgen

107′

No llega Oshoala por poco No sufrió Lindahl

106′

Comienza la segunda parte de la prórroga Quince minutos más y penaltis si no marca nadie

105′

Entra Melanie Serrado y se va Leila Ouahabi Cuarto cambio en el Barça

Cambio

105′

Acaba la primera parte de la prórroga 1-1 y pocas ocasiones ya del Barça. El desgaste pesa. El Atlético sólo defiende, aunque siempre pendiente de coger la contra buena

104′

Tiro muy desviado de Alexia Hay cansancio en los dos equipos

100′

Entra Crnogorcevic y se va Patri Guijarro Velocidad en la prórroga para el Barça

Cambio

98′

Mal centro de Duggan en una contra de Kazadi Tiene fuerza el Atlético con las jugadoras que entraron de refresco

97′

¡Disparo lejano de Mapi León que no entra por poco! Rozando el poste

96′

¡Centro envenenado de Torrejón que saca Lindahl! Nuevo córner

95′

¡Doble intento de Alexia y Graham! Despejan las defensas del Atlético

94′

Córner para el Barça Despeja Lindahl de puños

91′

¡Comienza la prórroga! 1-1 en el Atlético-Barça

Prórroga

Estaba muy tocado el Barça tras el 0-1 de penalti de Van Dongen, pero apareció Alexia para empatar de falta. El finalista de la Supercopa de España, rival del Levante, saldrá de la prórroga

94′

¡Se acabó! ¡A la prórroga! 1-1 han empatado Atlético y Barça

Final del partido

92′

¡Lo intenta Kheira! Atrapa Lindahl tras la enésima jugada de Graham

91′

¡Cesión peligrosa a Paños! Resuelve bien la portera

90′

Cuatro minutos de añadido Recupera la energía el Barça

90′

¡Busca el 2-1 Oshoala! Disparo raso que atrapa Lindahl

89′

¡¡Golazo de Alexia Putellas de falta directa!! Con la zurda, en la frontal, la provocó ella. Fuerte y colocada

89′

¡¡Gool del Barça!! 1-1 empata ante el Atlético

Gol

88′

¡Aleixandri despeja un tiro de Alexia! Insiste el Barça

87′

Deyna Castellanos, amonestada Agarrón a Alexia

Cambio

85′

Parece cansado el Barça Hizo un gran esfuerzo dominando en busca del 1-0 que mereció y se encontró con un 0-1 de penalti raro y con dos penaltis claros a favor no pitados. Lo está acusando psicológiamente

84′

Doble cambio en el Atlético Laurent y Kazadi entran por Knaak y Ludmila

Cambio

82′

Contra de Ludmila sin acierto No tenía ángulo

81′

Leila Ouahabi, amonestada Falta táctica a Knaak

Targeta Amarilla

78′

¡Oshoala se fabrica una ocasión pero no entra por centímetros! Regate a Tounkara, autopase y no define bien en el mano a mano

77′

¡A las manos de Lindahl la falta de Mapi León! Estaba muy lejos

76′

Guagni, amonestada Dura falta a Hamraoui

Targeta Amarilla

75′

Diallo entra por Santos Segundo cambio en el Atlético

Cambio

74′

¡Disparo potente de Mariona! Bloca Lindahl en dos tiempos

73′

Entra Kheira Hamraoui y se va Andrea Pereira Segundo cambio en el Barça

Cambio

72′

Entra Duggan y se va Sampedro Primer cambio en el Atlético

Cambio

71′

Entra Oshoala y se va Aitana Primer cambio en el Barça

Cambio

70′

¡¡Otro claro penalti del Atlético no pitado!! Manos muy claras de Van Dongen tras centro de Graham Hansen. Increíble. Protestan las jugadoras, pero no hay VAR

68′

¡Responde Graham Hansen, pero atrapa Lindahl! Reacciona con orgullo el Barça a un gol de penalti riguroso

66′

¡Van Dongen no perdona con la zurda! Buen lanzamiento raso, engañando a Paños

66′

¡Gol del Atlético! 1-0 gana al Barça en la semifinal de la Supercopa de España

Gol

65′

Andrea Pereira, amonestada Por las manos del penalti

Targeta Amarilla

65′

¡Penalti a favor del Atlético! Disparo de Deyna Castellanos que toca en la mano de Andrea Pereira

Penalti

64′

Leicy Santos, amonestada Falta táctica a Aitana

Targeta Amarilla

60′

El dominio del Barça ya es abrumador Y las ocasiones se suceden, pero el balón no entra y sigue el 0-0

59′

¡Doble parada de Lindahl! Al disparo lejano de Patri y al rechace de Hermoso tras el despeje fallido inicial

58′

Chilena de Aitana a las manos de Lindahl Muy segura la sueca pese a algunas dudas iniciales

57′

¡Casi marca de rebote el Barça! Llegó Graham antes que Lindalh y despejó Tounkara a córner

56′

¡Llega Lindalh a un pase a Graham! Atrapa en dos tiempos

54′

¡Penalti muy claro no señalado de Messeguer a Alexia!! Barre la jugadora del Atlético a la barcelonista, pero la árbitra, muy cerca, no pita

52′

¡¡Gran ocasión del Barça!! Caroline Graham Hansen llega hasta el poste regateando, pero su pase no lo puede aprovechar Aitana. Despeja con el pie Lindahl

49′

¡Lindalhl se encuentra un taconazo magistral de Jennifer Hermoso! Gran centro, cómo no, de Caroline Graham Hansen

48′

Atenta Sandra Paños por alto Atrapa un balón suelto dentro del área

46′

¡Primera llegada en la segunda parte del Barça! Pase forzado desde la línea de fondo de Mariona que atrapa Lindahl

46′

¡Comienza la segunda parte! Saca el Barça. No hay cambios

Muy superior el Barça, pero no aprovechado sus ocasiones en los primeros 20 minutos y el Atlético ha ido haciéndose fuerte defensivamente, aunque en ataque ha inquietado a Paños

45′

¡Se acabó la primera parte! 0-0 en el marcador entre Atlético y Barça en la semifinal de la Supercopa de España femenina

43′

Pérdida peligrosa de Mariona Reacciona bien Pereira

41′

Lo barre todo Patri Guijarro El centro del campo es suyo

38′

¡Se precipita Ludmila! Prefiere disparar desde muy lejos cuando tenía metros para intimidar en una contra y se le va muy alto el remate

37′

Lo hace todo bien el Barça menos el pase final Otra gran combinación entre Mariona y Alexia, pero su pase no llega

35′

¡Y otra más de la noruega! Casi llega Hermoso

34′

Otra internada más de Graham Hansen Esta vez el centro era muy favorable a Lindahl

32′

Buena salida de Paños fuera del área No llegaba Ludmila al espacio, pero mejor prevenir

30′

0-0 en el Atlético-Barça El dominio y las ocasiones son del Barça, pero el Atlético resiste

26′

Rompe líneas desde atrás una y otra vez Andrea Pereira Tapa el Atlético la habitual salida de Mapi León con la zurda y la central diestra arranca siempre desde atrás con acierto y criterio

25′

Cabezazo inofensivo de Patri Guijarro El córner sacado por Jennifer Hermoso no llevaba fuerza

24′

Anticipación providencial de Andrea Pereira Llegó la contra que esperaba Ludmila, pero apareció la central del Barça

20′

¡Gran jugada de Alexia, pero remata flojo! Recortó con la izquierda a dos rivales, pero el disparo con la derecha no inquietó a Lindahl, bien colocada

18′

Apenas puede salir de su campo el Atlético Pero Ludmila espera amenazante para las contras

15′

¡Se envenena un cabezazo de Jennifer Hermoso y desvía Lindahl! Sigue el acoso del Barça, pero se mantiene el 0-0

14′

¡Otra gran oportunidad de Alexia! A la salida del córner, mete la pierna entre un bosque de defensas y delanteras y la sueca Lindahl se encuentra el balón de milagro y despeja

13′

¡Disparo lejano de Patri Guijarro que Lindahl desvía a córner! Raso y potente

12′

¡Gran ocasión de Jennifer Hermoso! En boca de gol, se anticipa con la puntera a la portera tras un pase de Marta Torrejón, pero el esférico se va por encima del larguero

11′

Lo intenta desde lejos Amanda Sampedro A las manos de Sandra Paños, muy flojo

9′

¡Y tercer centro lateral de la noruega! Se pasea el balón otra vez por la portería del Atlético. ¡Qué calidad tiene Caroiline Graham Hansen!

8′

¡Otra gran jugada de Graham Hansen! La noruega desequilibra otra vez, pero su centro no encuentra rematador

6′

Fuera de juego de Knaak La alemana del Atlético se iba sola, pero en posición ilegal

5′

¡Ludmila responde! Primera llegada del Atlético al área del Barça gracias a la potencia de la brasileña, pero su centro es despejado por Pereira

4′

¡Cabezazo de Alexia que se va fuera! Gran jugada colectiva del Barça con apertura de Patri Guijarro y buen centro lateral de Leila

3′

Primer córner para el Barça Lo provoca Aitana y lo saca Hermoso en corto

2′

¡Primera internada de Graham Hansen! Se va de su par y su pase de la muerte no llega a Jennifer

1′

¡Comienza el partido! Saca el Atlético, toca Ludmila

Empieza el partido

Arbitrará la vasca Olatz Rivera Olmedo

El ganador del Atlético-Barça se enfrentará al Levante el sábado en la final, también en el Estadio Juegos del Mediterráneo de Almería. El equipo valenciano derrotó 3-1 el martes al Logroño en la primera semifinal

En el banquillo colchonero estarán Peyraud-Magnin (p), Kazadi, Bernabé, Majarin, Ajibade, Diallo, Duggan, Laurent y Njoya Ajara

Alineaciones

El Atlético juega con Lindahl; Aleixandri, Tounkara, Van Dongen, Guagni; Meseguer, Santos, Amanda Sampedro; Knaak, Ludmila y Deyna Castellanos

En el Atlético la novedad es su entrenador, José Luis Sánchez Vera, que vuelve al club tras la destitución de Dani González y afronta la Supercopa con sólo un entrenamiento con sus jugadoras

Lesión

Aunque está en Almería, no ha entrado finalmente en la convocatoria Lieke Martens por unas molestias en la pierna derecha y se une a las bajas de las lesionadas Cata Coll, Laia Codina, Jana Fernández y Bruna Vilamala

La buena noticia es la presencia en el banquillo de Vicky Losada, quien ha dado negativo esta mañana en un control PCR y ha podido sumarse hoy mismo a la expedición

En el banquillo del Barça estarán las porteras Gemma Font y Meritxell Muñoz y las jugadoras Melanie Serrano, Vicky Losada, Kheira Hamraoui, Ana Crnogorčević, Asisat Oshoala, Andrea Falcón y Gio Queiroz

Alineaciones

Ya hay once de Lluís Cortés en el Barça con alguna sorpresa. El vigente campeón de Liga arranca con Sandra Paños; Marta Torrejón, Andrea Pereira, Mapi León, Leila Ouahabi: Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Caroline Graham Hansen, Jennifer Hermoso y Mariona Caldentey

El partido comenzará a las 19 horas en el Estadio Juegos del Mediterráneo de Almería

El equipo azulgrana defiende el título conquistado la pasada temporada en Salamanca

¡Bienvenidos al directo del Atlético de Madrid-FC Barcelona, semifinal de la Supercopa de España femenina!