Colombia se queda sin Copa América y Argentina la asumiría toda

La Copa América no se realizará en Colombia y que Argentina la asumiría como sede principal. En unas horas se haría oficial.

Ya eran horas críticas tras el informe que recibieron los presidentes de las federaciones por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En el que describían que por el Covid-19 y la situación actual, era imposible garantizar la seguridad de las delegaciones que pisaran el país.

No son días fáciles los que se viven en Colombia y el afán del gobierno local por mostrar que todo estaba bien, iba a hacer lo posible porque la Copa América se llevara si o si a cabo en el país. Sin embargo, no todo es color de rosa y a falta que se haga oficial, el país cedería la organización de su segundo torneo de selecciones.

Todavía no se conocen detalles de las sedes y de los estadios. Tampoco la logística que armará Argentina al ser un país fuertemente afectado, también, por el Covid-19.El presidente Alberto Fernández ya había anunciado que Argentina podía transformarse en sede única de la Copa América y así parece que será finalmente. Las sedes de Argentina que ya estaban preparadas para recibir a la Copa América son: el Monumental en Buenos Aires, el Mario Alberto Kempes en Córdoba, el Malvinas Argentinas en Mendoza y el Único de Santiago del Estero.

Conmebol estuvo estudiando a otros posibles estadios en el país ante la incertidumbre que generaba la situación en Colombia y los candidatos a sumarse son: La Bombonera, de Boca, Libertadores de América, de Independiente, el Cilindro de Avellaneda, de Racing, y el Único de La Plata. ¿Cuándo es la Copa América 2021?

La Copa de América se llevara a cabo desde el 13 de junio hasta el 10 de julio. Todavía no se conocen las sedes y horarios tras el nuevo cambio.