Chris Bosh se lamentó por no ser finalista al Salón de la Fama de la NBA

Bosh, ex jugador de Miami Heat y Toronto Raptors se ha quedado fuera de la lista de ocho jugadores que siguen su camino hacia el Salón de la Fama de la NBA

El ex alero de, difundió el martes un video en las redes sociales, en el que usó no menos de 15 veces durante cinco minutos la palabra “decepción” o sus sinónimos.

En el video Bosh declaró: “Voy a ser honesto contigo. Soy un hombre competitivo. He estado compitiendo toda mi vida. Mucha gente realmente no sabe eso de mí, pero soy un competidor feroz. Perder me molesta. Siempre lo ha hecho, ya sabes, desde el momento en que comencé a jugar baloncesto y mi deseo se desborda. Así que escucha esto: ‘Estoy decepcionado’”.

Lea también: Kobe Bryant entró en la lista de finalistas para el Salón de la Fama

Chris Bosh fue omitido sorpresivamente de la lista de ocho candidatos finalistas, anunciada la semana anterior por el Salón de la Fama. Sólo quienes integran esa lista podrían ser exaltados como miembros del recinto este año.

Entre los candidatos sí figuran algunos contemporáneos de Bosh, como Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett. La generación de nuevos miembros se dará a conocer el 4 de abril en Atlanta, durante la fase Final Four del basquetbol colegial.

Números de Chris Bosh en la NBA

Por estadísticas y éxito durante su carrera, es Bosh es un claro merecedor del Hall of Fame. El exjugador es uno de los 13 jugadores en la historia de la NBA que ha promediado al menos 19,2 puntos y 8,5 rebotes con 11 selecciones como All-Star.

Los otros 12 son: Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Karl Malone, Shaquille O’Neal, Charles Barkley, Moses Malone, Hakeem Olajuwon, Larry Bird, Bob Pettit, Patrick Ewing, Elvin Hayes y Elgin Baylor, todos los anteriores ya fueron inmortalizados en el Salón de la Fama del mejor baloncesto del mundo.

Además, Bosh es el único jugador seleccionable en estos momentos que combina 17.189 puntos, 7.592 rebotes, 1.795 asistencias, 11 selecciones All-Star y dos anillos.

Foto: Agencia