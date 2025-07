Chelsea vs. PSG: ¿qué club será el mejor del mundo?

Los expertos de 1xBet consideran al PSG como favorito. No tiene bajas entre su once titular y los franceses presionan bien y no tienen piedad con sus rivales

La casa de apuestas global 1xBet presenta a los equipos que se enfrentarán en la gran final del torneo de fútbol de clubes más importante de este verano, que se disputará el 13 de julio.

Chelsea tendrá que adaptarse a su rival

En la temporada 2024-25, el Chelsea terminó entre los cuatro primeros de la Premier League, ganó la Conference League y ahora quiere coronar su éxito con el título del torneo de clubes más prestigioso del mundo. Los Blues llegaron a octavos de final tras quedar segundos en un grupo que compartieron con Flamengo, Espérance de Tunis y Los Angeles FC. Luego eliminaron a Benfica, Palmeiras y Fluminense en la fase eliminatoria.

El equipo de Enzo Maresca tiene una plantilla muy equilibrada, con varios jugadores de gran nivel en casi todas las posiciones. Muchos tienen gol: ya son 10 los jugadores distintos que han marcado para los Blues en este torneo. Además, João Pedro podría ser la gran revelación: el brasileño llegó al club a comienzos de mes y ya anotó dos goles en semifinales.

Al Chelsea le gusta controlar la posesión, pero ante el París Saint-Germain, Maresca seguramente tendrá que optar por otro enfoque. Si le das espacio libre a los parisinos, podrías terminar como el Real Madrid.

El líder del mediocampo, Moisés Caicedo, sufrió una lesión en el partido contra Fluminense y está en duda para la final. Sin embargo, Maresca ya le dejó claro al ecuatoriano que debe hacer todo lo posible por llegar al decisivo partido del domingo.

Lea también: El renacimiento del fútbol venezolano: 1xBet habla de los mejores jugadores jóvenes del país

El PSG quiere más trofeos

El París Saint-Germain ganó todas las competiciones nacionales la temporada pasada y, por primera vez en su historia, conquistó la Champions League. Pero los gigantes franceses no han perdido el hambre de títulos. En seis partidos de este torneo, marcaron 16 goles y solo encajaron uno.

En semifinales, el equipo de Luis Enrique se enfrentó al Real Madrid, favorito en las apuestas antes del inicio del torneo. Para el minuto 25 ya le habían marcado tres goles, y en el segundo tiempo sellaron el resultado con un 4-0 contundente.

Los franceses presionan bien y aprovechan sin piedad los errores del rival. Gran parte del mérito es del trío dinámico del mediocampo: Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz, que pueden superar físicamente a cualquier oponente.

El PSG no tiene bajas en su once titular. Willian Pacho regresó tras cumplir sanción por una roja en el partido ante el Bayern Múnich, y la molestia física de Fabián Ruiz frente al Madrid no pasó de un susto. ¿Escribirá el PSG otro capítulo dorado en su historia?

Qué esperar

Los expertos de 1xBet consideran al PSG como favorito. Puedes apostar a la victoria de los de Luis Enrique en los 90 minutos con cuota de 1.635. El triunfo del Chelsea paga 5.21, y un empate en tiempo reglamentario multiplica tu apuesta por 4.5. Las cuotas por la victoria final del PSG son de 1.395, mientras que el título para el equipo de Enzo Maresca paga 3.235.

¡Apuesta en el partido decisivo del torneo de clubes más importante del mundo a través de la plataforma 1xBet y celebra la victoria junto a tu equipo favorito!

Es una empresa reconocida a nivel mundial con 18 años de experiencia en el sector de las apuestas y los juegos de azar. Su impecable reputación está respaldada por la confianza de millones de usuarios y por sus alianzas con el FC Barcelona, LOSC Lille, la Serie A italiana, FIBA, Volleyball World, ESL y otras marcas deportivas de renombre. Puedes usar más de 250 métodos de pago para depositar y retirar tus fondos, así que no tendrás 1xBet reclamos al momento de retirar tus ganancias.