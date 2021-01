Benzema será juzgado por supuesta complicidad en un caso de chantaje a un ex compañero de selección

La Justicia de Francia confirmó el inicio del proceso contra el delantero del Real Madrid por la extorsión a Mathieu Valbuena en 2015



La fiscalía del Tribunal de Versalles (Francia) anunció este jueves que el goleador del Real Madrid Karim Benzema será juzgado por supuesta “complicidad en tentativa de chantaje” sufrida por su excompañero en la selección francesa, Mathieu Valbuena, en relación a un video de contenido sexual.

En respuesta, el abogado del delantero, Sylvain Cormier, aseguró que “la decisión de llevarle a juicio es un ensañamiento absurdo e injusto”, a la vez que manifestó que “Benzema no tiene nada que reprocharse en este sumario”. “Desgraciadamente, no estamos sorprendidos. Se trata de una decisión tan absurda como previsible”, añadió.

En el banquillo de los acusados estarán también otros cuatro hombres involucrados en el intento de chantaje, uno de los cuales también afronta cargos por abuso de confianza.

El caso

Los hechos en los que está involucrado el jugador se remontan a 2015. Dos hombres tenían en su poder un supuesto video de contenido sexual de Valbuena con su esposa, por lo que le exigieron el pago de 150.000 euros para no subir las imágenes a Internet. Como el jugador no accedió, contactaron a un allegado a Benzema para que el jugador del Real Madrid actuara como mediador. Finalmente accedió a hablar con su compañero.

Poco después, trascendió una conversación que Benzema tuvo con un amigo: “Creo que Mathieu no nos toma en serio y cree que se trata de una broma […]. Me preguntó: ‘¿Se ven mis tatuajes?’. Y yo le respondí: ‘Se ve todo’. Tiene pánico. Comenzó a tragar saliva dos o tres veces. Le dije: ‘De todos modos haz lo que quieras, si no quieres pagar, sigue con tu vida, pero yo ya te he avisado'”.

Valbuena, que en la actualidad juega en el Olympiakos de Grecia, presentó en julio de 2015 una denuncia por chantaje. Poco después, en noviembre de ese año, Benzema fue detenido y pasó una noche bajo custodia policial. “Creo que esto es un gran malentendido. Al principio, solo quería que Mathieu tomara conciencia de la historia y ayudarle, porque a mí me habían hecho algo del mismo estilo. Se trata de alguien que juega conmigo en la selección de Francia, es un amigo”, se explicó.