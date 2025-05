Oswaldo Cabrera sufrió una dolorosa lesión en la pierna

Oswaldo Cabrera sufrió una dolorosa lesión en su pierna izquierda en el último triunfo de los Yankees de Nueva York en las Grandes Ligas. El incidente ocurrió en la novena entrada del choque que los neoyorquinos ganaron 11-5 a los Marineros de Seattle, aunque toda la atención la acaparó el infielder venezolano a quien tuvieron que sacar en ambulancia.

Un mal apoyo de la pierna izquierda y un resbalón mientras corría fueron los responsables de la dura lesión de Oswaldo Cabrera. Tras caer al suelo en medio de un grito de dolor, el juego se detuvo por completo mientras sus compañeros lo rodeaban, visiblemente consternados.

Los cuerpos médicos de ambos equipos intervinieron de inmediato y, tras estabilizarlo, Cabrera fue retirado del T-Mobile Park en Seattle en ambulancia y con la pierna izquierda enyesada..

Tras el partido, Aaron Boone, el entrenador del equipo, aseguró que estaban rezando por su jugador porque la situación es bastante seria.

Oswaldo Cabrera, de 26 años de edad, quedó tendido en el terreno tras anotar la undécima carrera de la novena neoyorquina. Actualmente, batea para .243 con un jonrón y 12 carreras impulsadas.

«Deseamos lo mejor para Oswaldo Cabrera», expresaron los Marineros de Seattle en su cuenta en X.

Los Yankees mejoraron su récord a 24 triunfos y 17 derrotas en el primer lugar de la división Este en la Liga Americana. El choque fue el primero de una serie de tres compromisos contra los de Seattle, el segundo compromiso está pautado para este martes. Mientras, el futuro de Oswaldo Cabrera es incierto y todavía no se han revelado más detalles de su lesión.

A Yankee trainer without hesitation places a towel over Oswaldo Cabrera’s ankle. Both staffs knew immediately the seriousness of the injury. pic.twitter.com/vNfIsykQxU

— Jason Krump (@JasonKrump) May 13, 2025