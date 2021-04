Barcelona vs. Granada sigue en directo el partido de #LaLiga (+video)

Tras esta derrota de los catalanes, el Atlético de Madrid sigue líder con 73 puntos, mientras que Real Madrid y Barcelona le siguen con 71

Bombazo en el Camp Nou, donde Machís y Molina remontaron el gol de Messi. El equipo de Koeman no se sube al liderato y deja de depender de sí mismo.

Bombazo del Granada en el Camp Nou, donde Darwin Machís y Jorge Molina remontaron el gol de Lionel Messi. El equipo de Ronald Koeman, que fue expulsado tras el 1-1 y podría no estar ante el Atlético de Madrid, no se sube al liderato y deja de depender de sí mismo para ser campeón.

Tras esta derrota de los catalanes, el Atlético de Madrid sigue líder con 73 puntos, mientras que Real Madrid y Barcelona le siguen con 71. El Sevilla, por cierto, aparece cuarto con 70. Quedan cinco jornadas y LaLiga está más abierta que nunca.

Puede sufrir bajas, virus, 3 guerras mundiales y 7 plagas, que este equipo nunca se va a rendir.

Puede sufrir bajas, virus, 3 guerras mundiales y 7 plagas, que este equipo nunca se va a rendir.

El Granada de los milagros.

Reacciones y ruedas de prensa

La expulsión del técnico azulgrana llegó poco después de que el Granada consiguiera empatar el choque, merced a una buena jugada culminada por Machís. Fue entonces cuando Koeman se dirigió al colegiado y le comentó algo que, a juicio del árbitro González Fuertes, ha sido merecedor de tal decisión.

Los nervios afloraron en el entrenador que se vio obligado a dirigir a su equipo desde la grada, durante buena parte de la segunda parte. Desde allí vio cómo el Barça perdía el encuentro (1-2).

Finalizado el encuentro, el propio González Fuertes pondría en el acta arbitral del partido que el técnico holandés fue expulsado por decirle al cuarto árbitro “vaya personaje”.

Koeman: “El cuarto árbitro me ha faltado el respeto”

¿Tiene algo que reprochar a sus jugadores?

No tengo que reprocharles nada. Hemos hecho el máximo. Había que estar a tope en el tema concentración. Viendo los dos goles, creo que dejamos espacios y teníamos que haber cortado el balón. En esas dos o tres jugadas, no hemos estado bien defensivamente.

Ahora ya no dependen de sí mismos.

Es un golpe duro, estamos decepcionados. Y, a partir de mañana, tenemos que seguir adelante e intentar ganar los últimos cinco partidos para poder ser campeones. Pero esto es lo mismo para nosotros que para los demás.

¿Por qué vio la roja?

No lo entiendo. Según Carles Naval, he faltado el respeto al cuarto árbitro. No he dicho nada malo del cuarto árbitro. Ni lo he insultado ni nada. Es increíble que me saquen la tarjeta roja, pero si él quiere ser el protagonista de la noche, gracias.

¿Pero qué ha dicho?

Vamos a ver, no sé. No sé qué van a poner en el acta. Pero si dicen cosas que no he dicho, tendré que hacer algo.

¿Estaba enfadado consigo mismo, con alguien?

Había algunas jugadas y él me ha contestado en una manera en la que me ha faltado al respeto. Si no insultas, no entiende qué es falta de respeto. Una vez más, no lo entiendo.

¿Y eso no ha pasado?

Ya veremos.

La palabra del héroe del Granada, Jorge Molina

“Esto es algo muy grande. Veníamos con muchas bajas, pero es la tónica de toda la temporada y el equipo al final siempre compite. Es verdad que remontar al Barça aquí jugándose la Liga tiene un mérito enorme. La clave es ser un equipo, estar todos preparados para cuando nos toque jugar. Al final cada uno da el cien por cien. El único secreto es el trabajo conjunto. La celebración es para un grupo que le debía una y hoy he podido cumplir. En el descanso nos ha dicho que podíamos, teníamos que seguir compitiendo y podíamos darle la vuelta. Era difícil pero se podía conseguir”.

Jordi Alba: “Un palo muy duro”

“Es un día jodido… el equipo lo ha intentado hasta el final, pero no hemos estado finos en la segunda parte. Ellos, en dos llegadas, nos han hecho dos goles. Era una oportunidad única para meternos ahí y… ahora nos quedan cinco partidos aunque no dependemos de nosotros, pero intentaremos ganarlos y luego a esperar”, lamentó Alba en declaraciones a Movistar.

“Hay partidos que tenemos que sentenciar antes y hoy sabíamos que teníamos que meter otro gol para estar más tranquilo. Es un palo muy duro”, indicó el lateral izquierdo tras la remontada de los nazariés en el Camp Nou.

En este sentido, el internacional español dijo que deben mantener la buena racha que tenían hasta este jueves. “Hay que ganar lo que queda, estamos haciendo un buen año y lo de hoy era una oportunidad única para ser líderes después de todo lo que hemos sufrido, pero se nos ha escapado este partido”, añadió.

“La dinámica estaba siendo buena, nos ha faltado meter ese segundo gol para sentenciar el partido. Estamos muy jodidos pero no queda otra que levantarse y pelear por lo que queda para ver si podemos ser campeones”, finalizó Jordi Alba.

Minuto a minuto

90′ + 5′ ¡FINAL DEL PARTIDO! ¡VICTORIA HISTÓRICA DEL GRANADA! Los nazarís remontan el gol de Messi en la segunda parte y se llevan un meritorio triunfo con los goles de Machís y Jorge Molina.

90′ + 5′ ¡Centro al área que atrapa el portero del Granada! ¡Esto se acaba!

90′ + 4′ ¡SUBE AL REMATE TER STEGEN!

90′ + 4′ Tarjeta amarilla Adrián Marín tras derribar a Messi.

90′ + 3′ ¡ÚLTIMOS INTENTOS DEL BARÇA!

90′ ¡4 MINUTOS DE DESCUENTO!

89′ Tarjeta amarilla para Germán Sánchez. Después de una pequeña trifulca con Pedri y Dembélé.

89′ En los dos partidos con más posesión del FC Barcelona esta temporada en LaLiga acabó perdiendo (Vs Cádiz con 82,1% y hoy Vs. Granada 81,8%). Todavía tiene algo de tiempo para empatar el de hoy.

87′ ¡Centro de Messi que no llega a rematar Piqué! Falta del jugador del Barça al buscar el remate.

82′ Estamos viendo algo insólito. El FC Barcelona no pierde dos partidos como local en una misma temporada liguera desde la 2015/16. La última derrota del FC Barcelona en casa en LaLiga fue 1-3 contra el Real Madrid en octubre de 2020.

81′ ¡CAMBIO EN EL BARCELONA! Sale Sergio Busquets y entra Trincão.

81′ ¡Disparo de Luis Suárez! Se animaba el Granada en otra contra vertiginosa.

79′ ¡GOOOOL DE JORGE MOLINA! Barcelona 1 GRANADA 2 ¡CENTRO DE ADRIÁN A LA CABEZA DE MOLINA! Remata totalmente solo y cruza el esférico a las mallas para darle la vuelta al marcador.

78′ ¡CASI MARCA PIQUÉ! Falta de Messi rechazada por la barrera y que acaba en pies de Griezmann para meter el esférico en el área. El balón se le queda atrás al central del Barça que no llega a rematar.

74′ ¡ASEDIO CULÉ! El Granada se defiende con una muralla defensiva ante las llegadas catalanas.

72′ ¡Sale Óscar Mingueza y entra Ousmane Dembélé! ¡Se marcha también Ilaix y entra Pedri!

72′ Por cierto, el Granada ha marcado en el Camp Nou tras una sucesión de seis partidos sin conseguir hacerlo en LaLiga, la peor racha histórica ante este rival a domicilio en la competición. Y Darwin Machís ha roto una racha de ocho partidos sin marcar ni asistir con el Granada en todas las competiciones, la peor de la presente temporada.

70′ ¡Ataca el Barcelona! Los locales se vuelcan sobre el campo contrario para tratar de marcar el segundo.

66′ ¡TARJETA ROJA PARA RONDALD KOEMAN! Presunta protesta del técnico holandés a González Fuertes que no se lo piensa y le manda a los vestuarios.

63′ ¡GOOOOL DE MACHÍS! Barcelona 1 GRANADA 1 Recuperación de Luis Suárez que encuentra a Machís dentro del área para batir por bajo a Ter Stegen. Empata el Granada y el Barça pierde el liderato.

61′ ¡DOBLE CAMBIO EN EL GRANADA! Se marcha Roberto Soldado y entra Jorge Molina. También se marcha Yan Eteki y entra Maxime Gonalons en el mediocampo nazarí.

61′ Buenos minutos del Barcelona con un gran Busquets. Otro pase filtrado del mediocentro al que no llega Sergi Roberto por poco.

60′ ¡Qué locura! Sergio Busquets ha superado ya los 100 pases intentados en este partido. Es algo que ya ha conseguido en ocho partidos en la presente temporada en todas las competiciones, siendo el máximo registro 126 precisamente contra el Granada en la primera vuelta.

58′ No llegamos a comentarlo antes, pero Antoine Griezmann ha participado en 30 goles esta temporada con el FC Barcelona en todas las competiciones (18 goles, 12 asistencias), 11 más que su primera campaña en el conjunto azulgrana (19: 15 goles, 4 asistencias).

56′ Otra llegada de Sergi Roberto que despeja la zaga del Granada.

52′ ¡MAL REMATE DE SERGI ROBERTO! Buena jugada colectiva del Barcelona que finaliza el carrlero derecho del Barça con una volea desviada.

50′ ¡PELIGROSA LLEGADA DE SOLDADO! Decidió pasar en lugar de disparar y perdona una gran ocasión para conseguir el empate.

48′ Por cierto, un dato que nos sorprende: Busquets dio 62 pases en toda la primera parte, sólo uno menos que todo el Granada.

47′ ¡CASI MARCA GRIEZMANN! Ilaix conecta con el francés, que se gira y dispara a la media vuelta sin precisión. Se marcha fuera por poco.

46′ ¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE!

45′ ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL CAMP NOU, DONDE EL NUEVO LÍDER VENCE 1-0 CON GOL DE MESSI!

43′ ¡Tarjeta amarilla para Nahuen! Agarrón sobre Messi.

40′ ¡Cruce providencial de Umtiti! Llegada de Soldado cuyo pase acaba siendo interceptado por el francés.

39′ ¡DISPARO ALTO DE ETEKI! Remate alto que no inquieta a Ter Stegen.

37′ ¡CABEZAZO PICADO DE UMTITI! Atrapa Aaron Escandel para evitar otro gol azulgrana.

36′ ¡PERDONA MESSI ANTE AARÓN! Robo y asistencia de Busquets al argentino, que tras un genial control se topa con el pie del portero del Granada

34′ ¡Entrada de Piqué a Quini que deja al jugador del Granada tocado! Veremos si puede continuar.

32′ ¡Jugada ensayada del Barcelona que no consigue rematar ningún jugador azulgrana!

31′ Así fue el golazo de Leo Messi, con una gran asistencia de Griezmann:

29′ ¡OTRA VEZ MESSI! Despeja la defensa del Granada.

26′ ¡LO VUELVE A INTENTAR MESSI! Disparo que rechaza la zaga nazarí.

25′ ¡OCASIÓN PARA YANGEL! Rápido robo del Granada que no resuelve bien el centrocampista colombiano.

23′ ¡GOLAZO DE MESSI! BARCELONA 1 Granada 0 ¡Zurdazo cruzado de Messi tras una gran asistencia de Griezmann! Imparable para Aarón. El Barça se pone por delante y ya es líder de La Liga.

20′ Tarjeta amarilla para Roberto Soldado. Entrada dura sobre Griezmann en una acción en la que llega tarde.

19′ ¡DISPARO DE GRIEZMANN! Atrapa Aarón con seguridad el primer remate del Barça entre palos.

18′ Cuando jugar al fútbol duele…

16′ Centro de Messi que atrapa Aarón por alto.

13′ Bien plantado el Granada, que no renunica a salir en velocidad a la contra. Ahora Ter Stegen se anticipa a Luis Suárez en un balón largo que buscaba al delantero colombiano.

9′ ¡GRAN OCASIÓN PARA EL BARÇA! Pase de la muerte de De Jong que acaba despejando la defensa del Granada a córner.

6′ Circulaciones lentas del Barça que no consiguen sorprender a la defensa nazarí.

3′ ¡Domina el Barça en los primeros compases! El Granada muy replegado sobre su campo, dejando pocos espacios.

1′ ¡COMIENZA EL PARTIDO! Mueve el esféirco el Barcelona.