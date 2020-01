Barcelona despidió a Valverde y dio la bienvenida a Setién

Luego de lo que fue su último entrenamiento con el equipo, Ernesto Valverde se reunió con el presidente del Barcelona, José María Bartomeu, y la Junta Directiva para hablar sobre su permanencia en el equipo

España– En horas de la tarde de este lunes se dio a conocer extraoficialmente la noticia del final de la era Valverde para el FC Barcelona, el equipo hizo público el hecho de forma oficial a través de sus distintas redes que el nuevo director técnico (DT) será Quique Sentién.

Luego de lo que fue su último entrenamiento con el equipo, Ernesto Valverde se reunió en el Camp Nou con el presidente del mismo, José María Bartomeu, y la Junta Directiva para hablar sobre su permanencia en el equipo.

El descontento de la afición culé era notorio y más aún luego de haber perdido el juego contra el Atético Madrid en la Supercopa. Este eco llegó hasta el más alto rango logrando que la directiva, quien apoyaba desmesuradamente a Valverde, tomara la decisión junto a Bartomeu de tomar otro camino.

Nació en España, fue jugador desde 1977 hasta su retiro en el 96. Inició su carrera como entrenador en el 2001 con el equipo Racing de Santander.

Fue director técnico del Polideportivo de Ejido, la Selección de Guinea Ecuatorial, el Club Deportivo Logroñés, el Club Deportivo Lugo, la Unión Deportiva Las Palmas, el Real Betis Balompié. También fue el mejor entrenador de La Liga BBVA en 2016.

El técnico que se ocupó de equipo por dos temporadas se despidió de los fanáticos a través de una carta en la que resalta su agradecimiento a toda organización azulgrana por la oportunidad y la confianza.

“Mi etapa como técnico del FC Barcelona ha llegado a su fin. Han sido dos temporadas y media muy intensas ya desde el principio. En este tiempo he vivido momentos muy alegres celebrando victorias y títulos, pero también otros duros y difíciles”, dijo Valverde.

Asimismo dio su agradecimiento a los jugadores “Evidentemente también quiero agradecer a los jugadores todo el trabajo y el esfuerzo que nos han permitido celebrar cuatro títulos juntos. A partir de ahora les deseo toda la suerte del mundo, así como al nuevo técnico, Quique Setién”.

Ernesto Valverde and Barça, game over. He’s going to be sacked. 🔴🔵 #FCB #Barcelona

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2020