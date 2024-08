Así se jugará la fase de liga en la UEFA Champions League

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la nueva UEFA Champions League, celebrado esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco y que dejó interesantes enfrentamiento bajo este nuevo formato de liga.

Esta nueva regla, que establece que los equipos no pueden enfrentarse más de dos veces a escuadras de un mismo país, ha generado gran expectación.

En ediciones anteriores, la fase de grupos de la Champions League establecía que un equipo solo podía enfrentarse a un equipo de cada país. Esta restricción garantizaba una mayor diversidad de enfrentamientos y evitaba concentraciones excesivas de equipos de una misma liga en el mismo grupo.

Sin embargo, el nuevo formato, al permitir que un equipo se enfrente hasta dos veces a equipos de una misma liga, introduce una serie de variables que podrían alterar el desarrollo de la competición. Por ejemplo: En la primera ronda, el Real Madrid puede jugar contra dos equipos de la liga italiana.

El Real Madrid, defensor del título, se enfrentará a Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburgo, Lille, Stuttgart y Brest.

El conjunto blanco recibirá al Dortmund en una reedición de la última final, al Milán, Salzburgo y Stuttgart y visitará a Liverpool, Atalanta, Lille y Brest.

Por su parte, su histórico rival, el Barcelona, se enfrentará a Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Estrella Roja, Brest y Mónaco.

El conjunto azulgrana recibirá a Bayern, Atalanta, Young Boys y Brest; y visitará a Dortmund, Benfica, Estrella Roja y Mónaco.

Mientras el otro conjunto español, el Atlético Madrid, se enfrentará a RB Leipzig, PSG, Bayer Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburgo, Slovan Bratislava y Sparta Praga.

