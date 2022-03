Águilas del Zulia recibió a Salvador Pérez a través de un cambio con Tiburones

Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira han confirmado un cambio de múltiples jugadores, los litoralenses reciben 4 jugadores a cambio de 3 rapaces.

A través de su cuenta de Twitter, la organización de las Águilas del Zulia, anunciaron oficialmente la llegada del receptor de estrella Salvador Pérez, proveniente de los Tiburones de La Guaira.

«Salvy», fue cambiado desde La Guaira a los rapaces, en un movimiento donde estuvieron incluidos otros peloteros proveniente de las filas litoralenses.

Salvador Peréz (C) Carlos Herrera (IF) y Eudis Idrogo (LZ) pasan a Zulia; mientras Elieser Hernández (LD), Arlett Mavare (LD), Eleardo Cabrera (LD) y Ángel Aguilar (IF) llegan al conjunto escualo.

El presidente del equipo zuliano Luis Roldolfo Machado expreso que «es un orgullo para la organización Águilas del Zulia contar con el mejor receptor venezolano en la historia, saber que tiene toda la intención de jugar con nosotros es un gran honor».

También dijo «con cada movimiento siempre estamos buscando mejorar el equipo y una de las necesidades era buscar abridores o lanzadores zurdos, en los dos cambios que hemos realizados han llegado Ismael Guillón e Idrogo que nos pueden ayudar».

La información tambien fue confirmada por el gerente general de Tiburones César Collins.

«Estamos contentos de recibir a Hernández. Ha mostrado deseo de jugar. Esperemos se mantenga sano. Posiblemente nos acompañe tan pronto pueda incorporarse y conseguir el permiso de los Marlins», fueron las primeras declaraciones de Collins para el departamento de prensa del club.

Se puede decir que estas organizaciones han sido las más activas en cuanto a cambios, ya que han cambiando un número considerable de peloteros con la intención de reforzarse lo más posible para la temporada 2022-2023 de la LVBP.

Hernández es un lanzador derecho de 26 años que actualmente defiende el uniforme de los Marlins de Miami.

Tiene cuatro temporadas de experiencia en las mayores, todas con los Marlins. Desde su debut en el 2018 presenta registro de 7-15 con 4.67 de efectividad en 225.1 entradas trabajadas en 70 presentaciones (37 como abridor).

Salvador Pérez a las Águilas de Zulia

«Salvy», solo ha disputado dos temporadas en la pelota rentada de su país, y fueron en las temporadas 2012-2013 y en la 2013-2014, en donde disputó un total de 63 encuentros, tomando un total de 267 turnos al bate, disparando 88 imparables, con 12 dobles y un triple, despachó nueve jonrones, anotó 41 carreras y remolcó otras 56, para dejar un promedio al bate de .330, un Slugging de .506 y un OPS de .874.