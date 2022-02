¡Adiós a la cima! Novak Djokovic cayó y cedió el número uno a Daniil Medvedev

Novak Djokovic, que disputó en Dubai su primer evento de la temporada, necesitaba conseguir un mejor resultado que Medvedev en torneo de Acapulco.

El tenista serbio Novak Djokovic cayó ante el checo Jiri Vesely, por 6-4 y 7-6(4), en los cuartos de final del torneo de Dubai y perdió el número uno del mundo que a partir del lunes próximo ostentará el ruso Daniil Medvedev.

HE'S GONNA BE NUMBER 1, BRO 🥇@DaniilMedwed will become the NEW ATP WORLD NO. 1! pic.twitter.com/a57CbVdBs4

— Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2022