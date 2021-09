Eliminatorias Catar 2022: cómo está la tabla de posiciones

Eliminatorias Catar 2022: Venezuela está en la última posición. El próximo jueves se enfrentará con Paraguay (7:30 pm).

Brasil y Argentina siguen en lo más alto de la tabla de posiciones, pese a que tienen un partido menos computado a la espera de que se resuelva qué sucederá con el encuentro entre ambos que fue suspendido a los siete minutos por autoridades santiarias.

Brasil tiene 21 puntos y Argentina 15. Tercero está Ecuador con 13 y cuarto Uruguay con 12. Ambos se enfrentan en la próxima fecha, por lo que la Celeste tiene el chance de trepar al tercer escalón.

Luego de superar a Bolivia 4-2, la selección uruguaya se mantiene en zona de clasificación directa al término de ocho jornadas de las eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Así quedó la tabla de las #EliminatoriasSudamericanas: Argentina y Brasil tienen un partido menos por la suspensión de su partido. Uruguay enfrentará a Ecuador en la próxima fecha pic.twitter.com/JXwfWWN1jR — OVACIÓN (@Ovaciondigital) September 6, 2021

Venezuela rumbo a Catar 2022

Quinto, en zona de repechaje, está Colombia con 10 puntos. Completan la tabla de posiciones Paraguay (8), Perú (8), Chile (7), Bolivia (6) y Venezuela 4.

El próximo jueves se disputará de forma íntegra una nueva jornada de eliminatorias: Uruguay vs Ecuador (7:30 pm), Paraguay vs Venezuela (7:30 pm), Colombia vs Chile (8:00 pm) y Argentina vs Bolivia (8:00 pm)