Neymar rechaza oferta de renovación por parte del PSG

Después del fracaso que significaron las negociaciones por Neymar este pasado verano, el club catalán podría optar nuevamente por él en 2020

Francia.- Neymar, PSG y Barcelona protagonizaron la novela más sonada en el último mercado de fichajes de este verano.

El club catalán lo intentó por todos los medios con ofertas millonarias e incluso con jugadores de por medio, no obstante, el PSG no escuchó ofertas y no dio su brazo a torcer.

La intención del club parisino era clara, si el Barcelona quería a Neymar tendría que sacar la cartera como nunca antes en su historia.

Todo acabo en nada, y con el fin del verano llegó lo que se podía suponer sería el fin de la historia, sin embargo, todos estaban seguros de que más que un fin esto sería un hiatus hasta el próximo verano, en donde de nuevo la ventaja de fichajes se abrirá.

Ahora, según información de Foot-Mercato, el club francés habría buscado renovar al astro brasileño hasta 2025 ofreciéndole una mejora en el contrato. Las negociaciones comenzaron, pero la idea del Neymar sigue siendo la misma, él quiere regresa a España.

El delantero no tiene intenciones de renovar con el club parisino, y esto podría ser un grave problema para la directiva del club, ya que su contrato se vence en verano de 2021. Esto significa que de continuar la postura de Neymar, el PSG tendría que salir de la ficha del jugador este verano de 2020 si desea sacar algo de dinero de la operación. De vencerse el contrato Neymar podría irse al club que desee y este no tendría que pagar un solo euro más allá del suelo del jugador.

El portal francés informa que la salida del astro brasileño podría darse por unos 170 millones euros, que son menos que los 220 que pidió el presidente del club parisino el pasado verano, sin embargo, el tiempo no está de lado de los franceses, quienes deben apresurarse si no quieren que Neymar se les vaya sin tener que pagar nada a cambio.

Foto: Agencia