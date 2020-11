Remedio casero para desaparecer las hormigas de tu casa

Con el clima los olores también se potencializan, te damos un truco adicional para las hormigas que te fascinará

El verano se acerca lentamente y eso significa buen clima y mucho tiempo afuera en el jardín. Pero además de mucha diversión, el verano siempre significa una ola de insectos y siempre estamos menos contentos con eso. Odiamos especialmente a las hormigas.

Hay pocas cosas más molestas que caminar en tu cocina por la mañana para tomar una buena taza de café o té y luego tener que descubrir que hay una procesión de hormigas u otros insectos marchando por tu casa. Aunque son animales pequeños, son muy antihigiénicos y están en todas partes en muy poco tiempo. Por supuesto, puedes usar todo tipo de pesticidas, pero no estarás muy contento con todos los químicos en tu cocina. Ciertamente, no si también tienes mascotas que merodean por todas partes. Afortunadamente, eso no es necesario en absoluto, con los remedios naturales que seguramente tienes en la alacena te ayudarán a deshacerte de ellas.

Lea también: ¡Impresionante! Las 14 fotografías de naturaleza del año 2020

Con el clima los olores también se potencializan, te damos un truco adicional que te fascinará.

La basura a menudo puede ser la primera en oler. Ayuda poner un poco de bicarbonato de sodio en la basura regularmente, pero debes recordar esto. Si deseas una solución que puedas ‘olvidar’ después de una visita, usar una bolita de algodón es la solución para ti. Sumerge una bola de algodón en un aceite esencial y luego deposítala en el fondo de la basura antes de colocarla en una bolsa de desechos.

Sigamos con lo nuestro, deshacernos de las hormigas

Si las hormigas ya están dentro de tu casa, ¡Sigue leyendo!

Canela

Las hormigas tienen un excelente sentido del olfato y no les gusta el olor a canela. Agrega media cucharadita de aceite de canela a una taza de agua. Remoja una bolita de algodón y úsala para teñir las áreas en las que viven las hormigas. Repite este procedimiento hasta que las hormigas se hayan ido. Coloca palos de canela enteros afuera, especialmente cerca de la puerta, en los alféizares de las ventanas y otras entradas. También puedes poner el aceite de canela en una lata de aerosol y atacar a las hormigas donde sea que las encuentres.

Vinagre

Las hormigas también encuentran el vinagre horrible. Es una buena noticia porque tenemos un agente de defensa barato. Llena una lata de aerosol con partes iguales de agua y vinagre. Agrega un poco de aceite de fragancia, como el limón, que es otro olor que las hormigas no toleran. Agita bien antes de usar y luego rocía todos los posibles puntos de acceso. Haz esto una vez al día hasta que las hormigas hayan desaparecido por completo.

Bórax

El Borax es un mineral natural que se usa en la mayoría de los pesticidas. Borax se vende en forma de polvo o en forma de sal de cristal incolora. Lo puedes conseguir en algunos supermercados y de otro modo en la farmacia o farmacéuticos. Todo lo que necesitas es una taza con agua tibia, media taza de azúcar, dos cucharadas de bórax y bolas de algodón. Mezcla todos los ingredientes y sumerge las bolas de algodón en la mezcla de bórax. A continuación, puedes colocar las bolas donde desees, por ejemplo, a lo largo de los bordes de las puertas donde las hormigas a menudo entran.

Compartimos contigo este video donde hay más trucos para deshacerte delas molestas hormigas