¿Quién era Simón Bolívar Buckner? (+detalles)

Simón Bolívar Buckner nació 1823, en Glen Lily, Kentucky, fue bautizado con el nombre de el Libertador venezolano Simón Bolívar, que en ese tiempo estaba en la cumbre de su poder. Ingresó en el ejército en 1840, en 1858 fue a Kentucky y entró en las milicia del estado donde obtuvo el grado de Gral. En la Guerra de Secesión combatió en el Ejército Confederado, después de la guerra regresó a Kentucky donde fue elegido Gobernador. Su hijo, Simón Bolívar Buckner Jr, fue también un militar estadounidense con el rango de Tte Gral en el Ejército de USA, participó en las batallas de las Islas Aleutianas y Okinawa, comandó las defensas de Alaska y luego el Décimo Ejército, que llevó a cabo el asalto anfibio de Okinawa, el 1 de abril de 1945, muere en acción en la Batalla de Okinawa por fuego de artillería enemiga, convirtiéndolo en el oficial militar de mayor rango de Estados Unidos perdido por fuego enemigo durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos militares estadounidenses llevaron el nombre del padre de la Patria Simón Bolívar Simón Bolívar Buckner was born in 1823, in Glen Lily, Kentucky, he was baptized with the name of the Venezuelan Liberator Simón Bolívar, who at that time was at the peak of his power. He entered the army in 1840, in 1858 he went to Kentucky and entered the state militia where he obtained the rank of Gral In the Civil War he fought in the Confederate Army, after the war he returned to Kentucky where he was elected Governor. His son, Simón Bolívar Buckner Jr, was also a US serviceman with the rank of Lt. Gen. in the US Army, participated in the battles of the Aleutian Islands and Okinawa, commanded the defenses of Alaska and then the Tenth Army, which led to Conducting the amphibious assault on Okinawa on April 1, 1945, he was killed in action at the Battle of Okinawa by enemy artillery fire, making him the highest-ranking US military officer lost to enemy fire during World War II. Both US military men were named after the father of the Nation Simón Bolívar @venezueladeayer @history