La muestra de roca recogida por el Perseverance en Marte desaparece en el aire

Había recogido una muestra de roca en el lecho de un antiguo lago de Marte que podría haber contenido vida extraterrestre, e intentó perforarla.

Un verdadero misterio marciano: el agujero en la roca está ahí, pero la muestra no se encuentra en ninguna parte.

While I get ready to sample, the #MarsHelicopter is getting ready to survey a new spot nearby… https://t.co/prtZ7FbQkH

I’m kind of obsessed with rocks. I’m hitting this one with everything: imaging, x-ray, UV, infrared, the works. Can’t wait to sample it.https://t.co/MYw9RoDbGj pic.twitter.com/Wdx6vdBheQ

