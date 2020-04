Fabricar tu propia mascarilla como medida de prevención

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el cirujano general de los EE. UU. y el principal especialista en enfermedades infecciosas del país, el Dr. Anthony Fauci, recomiendan que todos se cubran la cara cuando salen al público.

EE.UU.- Siete estados requieren que los residentes usen máscaras faciales cuando visitan negocios esenciales, como las tiendas de comestibles o la farmacia, o cuando usan el transporte público. Esta recomendación cambia a medida que aprendemos más sobre el coronavirus, dice Anna Torrens Armstrong, profesora asistente de educación en salud pública en la Universidad del Sur de Florida.

Todavía se aconseja al público en general que no compres ni uses máscaras quirúrgicas o N95, ya que éstas son escasas y son necesarias para el uso de profesionales de la salud, dice Torrens Armstrong.

Si aún no lo has hecho, puedes comenzar a hacer tus propias máscaras. Sin embargo, una nota acalaratoria: “Usar una máscara es una capa de protección, pero no es 100% infalible”, dice Torrens Armstrong. “Las máscaras caseras limitan la transmisión de gotitas al estornudar o hablar, pero no todas. Alguna información ha indicado que posiblemente pueden filtrar alrededor del 50%, que es mejor que nada”.

La investigadora advierte a las personas que hacen sus propias máscaras que no bajen la guardia cuando se trata de otras protecciones de transmisión. “Algunas personas pueden sentir una sensación de ‘seguridad’ mientras usan una máscara y, por lo tanto, relajan sus comportamientos de manera perjudicial”, dice ella. “Aún debes estar atento a lo que tocas, lo cerca que está de los demás, tomar precauciones a la hora de quitarte la máscara y lavarte las manos, desinfectar las superficies y limitar los viajes”.

Tanto si sabes coser como si no, hacer una máscara protectora es un proyecto que puedes realizar con solo unos pocos materiales que probablemente ya tenga en la casa. CNN Health ya ha publicado una guía detallada, con excelentes ilustraciones, sobre cómo hacer su propia máscara, por lo que solo tocaremos los puntos esenciales aquí y te ayudaremos a encontrar todos los suministros que necesitarás, así como algunas máscaras ya fabricadas por otros.

Fabricar tu mascarilla

En primer lugar: si no sabes coser, no te preocupes. Todavía puede hacer una máscara, utilizando algunos de los siguientes elementos.:

Bandana, pieza de camiseta o tela cuadrada de algodón, de aproximadamente 20 pulgadas por 20 pulgadas

Filtro de café de papel

Gomas o cintas para el pelo

Tijeras

Las telas recomendadas, dice Torrens Armstrong, son “algodón bien tejido. Piensa en sábanas, telas acolchadas. Playeras o pañuelos serían suficientes si no tienes sábanas de algodón de sobra. Debe ser transpirable y cómoda en la piel – evita cualquier material que no esté bien tejido, no sería muy efectivo”.

Primero, corta el tercio inferior de un filtro de café de papel cónico. La adición de un filtro de café puede ayudar a atrapar partículas virales adicionales y proporcionar una capa adicional de protección.

Si no tienes a mano un par de tijeras desinfectadas para el hogar, estas son asequibles y (si estás realmente desesperado) podrán servir para los cortes de pelo en el hogar.

Coloca tu pieza de tela en posición horizontal. Dóblala por la mitad a lo largo, creando un rectángulo. Coloca el filtro de café cortado en el centro del rectángulo, a lo largo. Dobla el tercio superior de la tela hacia abajo, sobre el filtro, y luego el tercio inferior hacia arriba, creando una larga tira de tela doblada. Luego toma dos gomas o cintas para el pelo.

Colócalas alrededor de los extremos de la tela doblada, a unas 6 pulgadas de distancia. Dobla los lados de la tela hacia el centro. Coloca las gomas o cintas para el pelo alrededor de las orejas.

Todas las máscaras caseras deben lavarse después de cada uso, en una lavadora, en agua caliente y con detergente para la ropa.

Foto: Agencia