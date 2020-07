Día Mundial de Batman (+Video)

Desde el 23 de julio de 2014, a 75 años del nacimiento del súper héroe; La compañía DC Enterteinment decidió homenajear al caballero de la noche con su propio Día Mundial

EE.UU.-Batman nació en 1939, que por aquellos días era más conocido como Bat-Man. El personaje fue creado por Bob Kane y Bill Finger, para DC Comics. Sin embargo desde el 23 de julio de 2014, a 75 años del nacimiento del súper héroe; la compañía DC Enterteinment decidió homenajear al caballero de la noche con su propio Día Mundial.

En esa ocasión para celebrar el Batman Day, DC re editó en una edición especial del número 27° del segundo volumen de Detective Comics, que fue la edición en la que hizo su aparición el hombre de la capa negra, con “El caso del sindicato químico”.

Su identidad secreta es Burce Wayne, un multimillonario, mujeriego, filántropo, magnate de Empresas Wayne, su lugar de residencia es Gothan City y su aliado es su mayordomo Alfred Pennyworth

Desde su aparición el súper héroe que no tiene ningún súper poder, tuvo diversas sagas, series, y varias películas, juguetes, videojuegos y todo tipo de merchandising.

La primera aparición de Batman, en 1939

El primer Batman en la televisión fue en 1943 con un serial de 15 episodios protagonizada por Lewis Wilson y su fiel compañero Robin interpretado por Douglas Croft, luego le siguió otra serie de 15 capítulos llamada Batman y Robín en 1949.

En el cine fue interpretado por 8 actores diferentes, bajo la dirección de reconocidos directores, como Tim Burton, Joel Schumacher, Christopher Nolan , entre otros.

Los diferentes Batman de la pantalla grande

Algunos comics subidos por DC a su cuenta oficial.

