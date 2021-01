Descubre el hipnotizante video del enfriamiento de lava del volcán Kilauea activo desde hace tres semanas

De acuerdo al Servicio Geológico estadounidense, el lago de lava ubicado al interior del volcán Halemaʻumaʻu todavía recibe flujos de lava

Tras entrar en erupción el pasado 20 de diciembre, el volcán Kilauea, en la isla de Hawái, la mayor del archipiélago estadounidense homónimo, sigue presentando indicios de actividad, principalmente en el cráter Halemaʻumaʻu, reportó este martes el Servicio Geológico de EE. UU.

De acuerdo a los informes, el lago de lava que se ha formado en el interior del cráter continúa siendo alimentado por pequeños y constantes flujos de lava procedentes de respiraderos en la pared oeste del Halemaʻumaʻu, con lo que ha alcanzado aproximadamente los 196 metros de profundidad.

Del mismo modo, las últimas mediciones indican que las tasas de emisión de dióxido de azufre (SO2) aún son altas, registrando este lunes 2.500 toneladas. Asimismo, la actividad sísmica se ha mantenido elevada pero estable, con unos pocos terremotos menores.

Over a few days #Kilauea2021 western fissure #eruption escalated from weak spattering to continuous low fountaining. Yesterday, an open channel fed #lava into the #Halemaumau #LavaLake. Fountain top is ~40m (131ft) above lake surface.

Photo by M. Patrick. pic.twitter.com/bF6D8ALXbC

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) January 12, 2021