«Visibilidad», el aporte que dan los famosos a la comunidad LGBTTTIQ

En un mundo donde la vida íntima de las celebridades que decidieron «salir del closet» puede ser más que una simple revelación pública, sus acciones sirven para llevar un mensaje de igualdad e inclusión

Maracaibo – Dentro de la sociedad existen temas como la orientación sexual que aunque estén directamente ligados a la intimidad de cada persona, pueden influir de manera positiva o negativa en la esfera pública, más que todo al tratarse de celebridades como cantantes, actores y actrices.

Pese que en pleno siglo XXI los movimientos activistas por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ (lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y queer); han conseguido luchar contra los estigmas y abrir la sociedad a la concepción de todas las maneras de amar, hay celebridades que han sentido la necesidad de hacer pública sus preferencias sexuales o, como se le dice comúnmente «salir del closet». ¿Por qué esta necesidad? ¿Llegará un momento en que los heterosexuales también tengan que declararse como tales?

Celebridades como Ellen Page, Kristen Stewart, la ‘influencer’ española Dulceida o recientemente Pablo Alborán (quien decidió hacerlo público durante el mes del orgullo LGBTTTIQ); salieron del armario de la manera menos discreta posible. Sin embargo, otras como Cara Delevigne o Miley Cyrus no hicieron grandes declaraciones al respecto, pero tampoco lo ocultan.

Visibilidad

El equipo de redacción de QUÉ PASA entrevistó a activistas pertenecientes a movimientos defensores de los derechos de la comunidad LGBTTTI+ (abreviatura que se le da para representar e incluir a toda la comunidad sexodiversa), quienes afirmaron que para la comunidad sexodiversa siempre será motivo de alegría cuando una persona, que pertenece a la esfera pública, decidida compartir su orientación sexual, porque se trata de una cuestión de «visibilidad».

«Cuando una persona que tiene notoriedad pública decide revelar que es gay, bisexual, lesbiana o transgénero esto tiene un impacto positivo en la visibilidad, es decir, que todos vean que ser una persona perteneciente a la comunidad es algo natural y que estamos en todas la áreas de la sociedad. Que somos médicos, arquitectos, cantantes, actores y actrices», dijo Diego Moreno antropólogo y coordinador en Azul Positivo, organización orientada al trabajo en la educación de la salud sexual.

El coordinador en la organización que también se encarga de promover la inclusión de las personas de la diversidad sexual, comentó que esto tiene un impacto positivo porque «puede influir en personas que a lo mejor no lo han hecho o no tienen un referente en sus vidas, ver que hay otras personas que son exitosas, que tienen un aporte para la sociedad y son personas de la diversidad sexual».

Por su parte, Kyara Lugo, activista transexual independiente por los derechos de la comunidad sexodiversa, también aludió al tema como una cuestión de visibilidad porque ayuda a dar a conocer al colectivo LGBTTTI+ y «más cuando son personas conocidas».

Mensaje de inclusión

Además, otros activistas destacaron que esto lleva un mensaje de inclusión para toda la sociedad. «El hecho de que artistas decidan compartir con el mundo su orientación sexual siempre será un motivo de alegría para la comunidad sexodiversa, sobre todo por la capacidad que ellos tienen para llegar a más personas y extender el mensaje de inclusión y respeto», dijo YendriSuárez, trabajador social y coordinador estadal del Movimiento Nacional de la Sexodiversidad Venezolana (MSDV) en el estado Zulia.

«Como lo refería Pablo Alborán en su vídeo, «poder alzar un poco más la voz”. Eso también transmite un mensaje a la sociedad toda, somos seres humanos, mi orientación sexual no cambia quien soy, por eso usamos la etiqueta #SoyComoVos (…) Lo importante es aprovechar la conmemoración para aportar en la sensibilización de la sociedad», añadió Suárez.

Así mismo, Giovanni Piermattei, presidente de asociación civil Venezuela Igualitaria Vivimos, manifestó que «actualmente vivimos en una sociedad que nos educa para sentir miedo por ser diferentes, aun cuando nos enseñan la diversidad que hay en paisajes».

«En medio de un contexto de miedo, culpa y vergüenza crecemos, sin que en casa, en la escuela o en la calle, alguien nos diga que la homosexualidad o la transexualidad son expresiones de la naturaleza humana. No vemos referentes positivos y es entonces cuando una figura pública, exitosa sale del closet y se convierte en esa referencia que tanto necesitamos para aceptarnos a nosotros mismos, amarnos y respetarnos con toda nuestra diversidad», dijo Piermattei.

Para el activista esto tiene en impacto positivo ya que aún en el siglo XXI la discriminación está muy presente en la sociedad. «La discriminación tiene muchas formas, desde las más “inocentes” como la invisibilización en el sistema educativo, por parte de los medios o la visibilización estereotipada de supuestas personas LGBTTTI+, pasando por el chiste, la broma, la risa cuando pasas, la ironía en la calle, hasta la negación de derechos por parte de las instituciones del estado», añadió el presidente de Ve Igualitaria, organización que en principio se encargó de promocionar en Venezuela la lucha específica por el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo bajo el nombre ya asumido internacionalmente «Matrimonio Civil Igualitario».

Por su parte, la activista independiente Kyara Lugo manifestó que la «visibilización» siempre va a ser buena porque además de dar a conocer que la comunidad está en todos los aspectos de la sociedad, «ayuda a contrarestar lo que es la discriminación de algunos grupos».

Kyara una mujer transexual o como ella se reafirio «transfemenina», comentó que a lo largo de su transición tuvo que hacerle cara a la discriminanción. «Yo soy licenciada en turimos y además soy bilingüe pero no sigo con mi profesión por discriminación laboral al ser trans no me contratan. Todos los años llevo mi correo a diferentes hoteles en Maracaibo pero no me contratan aún cuando necesitan empleados. Aún en el siglo XXI la discriminación está muy presente y más en nuetra cultura, te puedo hablar de casos de mujeres transexuales que han sido asesinadas en otros países, inclusive en Venezuela», contó.

Movimiento Nacional

de la Sexodiversidad

Yendri Suárez, coordinador del movimiento a nivel estadal, comentó a QUÉ PASA que es una organización de carácter nacional, con presencia en los 23 estados, y que en el caso del Zulia se tiene una mayor presencia en los municipios Maracaibo, San Francisco y Cabimas, donde cuentan con el respaldo de la municipalidad en algunas acciones, sobre todo de atención a los casos de mayor fragilidad social de la comunidad sexodiversa.

Con el programa de atención han atendido 225 casos de vulnerabilidad o fragilidad social. «Es importante destacar que con este programa hemos avanzado en la protección de 43 familias homoparentales [es decir, una familia donde madre y padre tienen el mismo sexo]. Hasta ahora, el mayor número de casos vulnerables registrados está en Maracaibo. Este año lanzaremos el programa de Defensorías de la sexodiversidad

Este programa nos va a permitir contar con espacios dignos, personal calificado y métodos concretos y eficientes para la atención a los casos de vulneración de derechos», dijo Suárez.

Foto: Cortesia