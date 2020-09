Tom Cruise ya tienen fecha para viaja al espacio para filmar su película

El actor estadounidense Tom Cruise, el director Doug Liman y el astronauta Michael López-Alegría realizarán un viaje al espacio a bordo de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX para rodar una nueva película

El lanzamiento del cohete está programado para octubre del 2021, según indica la agenda de actividades de la Estación Espacial Internacional para los próximos 3 años, publicada recientemente por Space Shuttle Almanac, un portal especializado en la historia de los programas espaciales.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz

— Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020