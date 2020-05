The Umbrella Academy 2 revela su fecha de estreno

La popular serie de Netflix llegará a la plataforma el 31 de julio. Sus protagonistas lo anunciaron en un clip donde bailan al ritmo de “I Think I’m Alone Now” y muestran cómo viven los días de confinamiento

EE.UU.- Tras anunciar que The Umbrella Academy volvería con una segunda temporada a principios de 2020, finalmente Netflix ha puesto fecha al regreso de la familia Hargreeves. Y lo ha hecho con un genial videoclip al estilo “quédate en casa”.

El 31 de julio es la fecha señalada por el servicio de streaming para el regreso de Vanya, Klaus, Luther y el resto de huérfanos que componen The Umbrella Academy. Así lo han anunciado con un video musical de la canción I Think I’m Alone Now de Tiffany interpretado por el elenco de la serie.

El clip muestra a Ellen Page, Robert Sheenan, Tom Hopper y el resto del reparto bailando desde sus casas y sobreviviendo al confinamiento como pueden, mandando un mensaje de ánimo a los fans que siguen manteniéndose en sus casas para evitar que el coronavirus siga propagándose.

La primera temporada de The Umbrella Academy está disponible en Netflix, mientras que la segunda, tal y como anuncia el video, llegará el 31 de julio de 2020 al servicio de streaming.

Foto: Agencia