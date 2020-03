Taylor Swift le regaló dinero a fans que han sido afectados por el coronavirus

La cantante estadounidense Taylor Swift regaló dinero a algunos de sus fans que han sido afectados por el coronavirus



Manhattan- Debido al COVID-19 algunas personas han sufrido daños colaterales como ser despedidos, no poder ir a trabajar y no tener que comer e incluso quienes han tenido que salir de sus casas para seguir llevando el pan a la mesa, no obstante, la intérprete de ‘Lover’, Taylor Swift, ha decidido ayudar a sus fanáticos.

La artista se contacto con algunos de sus fans por medio de redes sociales como Twitter e Instagram y les comentó que ella estaba al tanto de su situación y por ello había decidido regalarles tres mil dólares para ayudarlos.

Aunque la cantante realizó este gesto de manera “silenciosa” fueron los mismos fans quienes revelaron que Taylor los había contactado y hasta a algunos les preguntaba si contaban con una cuenta PayPal para transferirles el dinero.

La primera fan en recibir el apoyo de Taylor fue Samantha Jacobson quien había publicado días antes en Twitter que se había quedado sin trabajo y que por ende no tenía cómo pagar sus cuentas a lo que Taylor le envió un mensaje diciendo “Samantha, vi tu tweet sobre estar estresada por las cuentas acumuladas y quiero ayudar. ¿Cuál es la mejor forma en que puedo regalarte $3,000? ¿Tienes PayPal? Con amor, Taylor”.

Luego de recibir el mensaje la fan mostró en redes una captura en la que se ve el mensaje de “recibiste $3,000 de Taylor Nation (..) te quiero, amiga, te envío un abrazo, Taylor”.

Otra fan recibió el mensaje “tú siempre has estado para mí. Yo quiero estar aquí para ti en este momento. Espero que esto ayude. Con amor, Taylor”, todo esto luego de que la artista le depositara el dinero.

“the one where your favorite person on earth casually calls you bernie” THANK YOU FOR BEING THE BEST FRIEND EVER @taylorswift13 💗 hejejsjfjajjf icannotbreathe pic.twitter.com/8NYM1grllS

— bernie (@flower__swift) March 26, 2020