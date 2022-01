Spotify anunció medidas para combatir la desinformación sobre covid-19

Spotify tomará medidas para combatir la desinformación sobre el covid-19 en su plataforma. Así lo anunció el domingo el gigante sueco de la música en línea.

Esto se produce tras un movimiento de boicot lanzado por la leyenda del folk-rock Neil Young.

El número uno mundial del streaming musical aplicará enlaces en todos los podcasts que mencionen el covid, guiando a sus usuarios hacia informaciones factuales y científicamente verificadas, anunció su presidente y fundador Daniel Ek en un comunicado.

«Es claro para mí que estamos obligados a hacer más para dar equilibrio y acceso a una información ampliamente aceptada de las comunidades médicas y científicas», añadió.

«Este nuevo esfuerzo para combatir la desinformación se lanzará en el país y en el mundo en los próximos días», subrayó.

There’s been a lot of conversation about information regarding COVID-19 on Spotify. We’ve heard the criticism and we’re implementing changes to help combat misinformation. https://t.co/ic8jfR1RNR

— Daniel Ek (@eldsjal) January 30, 2022