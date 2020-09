«Soy el nuevo Moisés»: Kanye West vuelve a crear polémica en Twitter

En uno de los tuits publicados , el rapero estadounidense se comparó con el inventor Nikola Tesla, por querer el “bien para el mundo”

El rapero estadounidense Kanye West ha vuelto a ser el centro de atención en Twitter este martes. En una serie de tuits, el productor se calificó a sí mismo como el “nuevo Moisés” y ha criticado a la industria de la música y a la NBA comparándolas con los barcos que transportaban esclavos en el siglo XVIII y, además, aseguró que no lanzará material nuevo hasta que se libere de sus contratos actuales.

“Necesito ver los contratos de todos en Universal y Sony. No voy a ver a mi gente ser esclavizada. Estoy arriesgando mi vida por mi gente. La industria de la música y la NBA son los barcos de esclavos modernos. Soy el nuevo Moisés”, escribió West, mencionando a Universal Media Group, su sello discográfico; y a Sony, su editor.

Seguido a este tuit, el rapero publicó capturas de pantalla de una conversación con un vocero de la compañía de medios Vivendi —posiblemente para comenzar un nuevo trato— y en el pie de foto se comparó con el ingeniero Nikola Tesla.

“Si Nikola Tesla tuviera Twitter, el mundo funcionaría con corriente alterna… Edison mató la imagen de Tesla para controlar literalmente el poder… Tesla y yo solo queremos el bien para el mundo”, escribió.

La red social se llenó rápidamente de comentarios y memes de West, quien ha estado prometiendo el lanzamiento de un nuevo álbum llamado ‘Donda: With Child’ durante la mayor parte del año, aunque todavía no se encuentra disponible. “¿Podemos dejar de darle a Kanye la atención que quiere?”, escribió un usuario de Twitter.

