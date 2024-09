Sobrino de Ricky Martin volvió a demandarlo por abuso sexual

En septiembre de 2022, dos meses después de ser absuelto por los alegatos de su sobrino, Ricky Martin radicó una demanda civil contra él por «extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios», y pidió una compensación de al menos 20 millones de dólares

El sobrino del cantante puertorriqueño Ricky Martin, Dennis Yadiel Sánchez Martin, presentó una denuncia contra su tío por abuso sexual. Sánchez lo había acusado en julio de 2022 por incesto y abuso sexual, pero ese mismo mes fue absuelto y se desestimó la denuncia por carecer de fundamentos.

No obstante, Dennis acudió en estos días al Tribunal de Nueva York (EE. UU.) para radicar una nueva demanda por hechos que, según él, ocurrieron en junio de 2012 en el teatro Marquis de Manhattan, donde se presentaba una obra de la cual Martin hacía parte, informó el programa «Lo Sé Todo», del canal puertorriqueño WAPA-TV, que tuvo acceso al documento.

«En el teatro, el manejador [de Ricky Martin] me dejó solo con mi tío en su camerino. En el camerino mi tío abusó sexualmente de mí», se lee en la queja.

Estas acusaciones deberán ser probadas en la corte y requerirán una nueva investigación, lo que complica el largo y enrevesado proceso legal entre ambos, que aún no termina.

Trama judicial

En septiembre de 2022, dos meses después de ser absuelto por los alegatos de su sobrino, Ricky Martin radicó una demanda civil contra él por «extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios», y pidió una compensación de al menos 20 millones de dólares, recoge la agencia EFE.

En mayo de 2023, Sánchez respondió a la acción de su tío con una contrademanda por 10 millones de dólares por presunta «conducta sexual no consensual» desde que tenía 11 años. En diciembre pasado, la Justicia puertorriqueña determinó que las alegaciones eran inconsistentes y no sustentaban las imputaciones, por lo que no se inició un proceso criminal. En marzo de este año, Dennis solicitó la «desestimación sin perjuicio» de su demanda.

El juez Castro Callejo le indicó que esa solicitud debería hacerse por medio de un abogado, del cual carecía desde enero. El programa ‘Lo Sé Todo’ informó en mayo que Sánchez ya tenía un representante legal. Hasta entonces la batalla legal entre ambos se encontraba suspendida.

El mes pasado, medios locales informaron que en la última audiencia se fijó el 1 de junio de 2025 como la fecha final para el descubrimiento de pruebas en el caso de Ricky Martin contra su sobrino.