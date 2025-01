Shakira se presentará en seis países de Latinoamérica

La reconocida cantante colombiana, Shakira, dio a conocer este miércoles las fechas y lugares de América Latina en los que se presentará próximamente.

Los conciertos forman parte de su gira de conciertos «Las mujeres ya no lloran». La información la dio a conocer la artista en sus redes sociales.

La superestrella global llevará su gira producida por Live Nation el próximo año a Brasil, Argentina, México, Chile, Perú y su Colombia natal.

La gira arranca el 11 de febrero del próximo año y se extienden hasta el 19 de marzo del 2025.

La gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira es en apoyo a su LP del mismo nombre lanzado en marzo, su primer álbum nuevo en siete años. Tras su lanzamiento, el álbum alcanzó el No. 1 en las listas de Top Latin Albums y Latin Pop Albums de Billboard, convirtiendo a Shakira en la primera mujer en tener álbumes No. 1 en cuatro décadas diferentes. Recientemente, recibió una nominación al Latin Grammy al álbum del año.

Los boletos para los shows en América Latina estarán disponibles a partir de una preventa que comienza el 8 de octubre.

Shakira de gira por Latinoamérica

A continuación, la lista completa de fechas anunciadas para la gira de Shakira en América Latina:

Feb. 11 — Río de Janeiro, Brasil — Estadio Nilton Santos

Feb. 13 — São Paulo, Brasil — Estadio MorumBIS

Feb. 16 — Lima, Perú — Estadio Nacional

Feb. 21 — Barranquilla, Colombia — Estadio Metropolitano

Feb. 23 — Medellín, Colombia — Estadio Atanasio Girardot

Feb. 26 — Bogotá, Colombia — Estadio El Campín

Marz 2 — Santiago, Chile — Estadio Nacional

Marz 7 — Buenos Aires, Argentina — Campo Argentino de Polo

Marz 12 — Monterrey, Nuevo León, México — Estadio BBVA

Marz 16 — Guadalajara, Jalisco, México — Estadio Akron

Marz 19 — Ciudad de México, México — Estadio GNP Seguros