Secuela de «Venom» rompe récords en la taquilla estadounidense

Haciendo que la venta de entradas inaugurales para «Venom: Let There Be Carnage» sea aún más impresionante: tuvo un fin de semana más grande que su predecesora, que sumó 80 millones de dólares en 2018

«Venom: Let There Be Carnage» alcanzó los 90,1 millones de dólares en su debut, estableciendo un nuevo récord para el cine en las salas de Estados Unidos desde que comenzó la pandemia de la Covid-19.

El largometraje proviene de Sony Pictures y está separado del Universo Cinematográfico de Marvel, de Disney, que recientemente presentó «Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos» y «Black Widow», las dos películas más taquilleras del año en el país del Norte.

«Nos complace que la paciencia y la exclusividad teatral hayan sido recompensadas con resultados récord», dijo el presidente de Sony, Tony Rothman, a través de un comunicado de prensa.

Secuela de «Venom» rompe récords

