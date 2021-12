Sascha Fitness anunció que dos de sus hijas dieron positivo para covid-19

Es importante resaltar que, en el pasado Sascha Fitness informó que dio positivo para Covid-19. Agregó que la noticia la tomó por sorpresa, ya que es muy rigurosa con las medidas de bioseguridad.

La entrenandora personal venezolana, Sascha Barboza, mejor conocida como «Sascha Fitness», informó que dos de sus hijas y su esposo también dieron positivo para Covid-19.

A través de su cuenta en Instagram, detalló que Luna, su hija más pequeña, solo ha presentado estornudo. Mientras que su esposo, Andrés Ordoñez ha tenido tos. Asímismo, detalló que la mayor, Avril había dado negativo en la prueba, pero decidió hacerle otra de la que no ha recibido el resultado.

«Les cuento que tengo covid. Si me preguntan cómo se me pegó, no tengo idea porque soy muy precavida, casi paranoica. Prácticamente no salgo de mi casa y tampoco saludo a nadie con besos en el cachete», comentó.