Marvel publicó el primer trailer de la película «Doctor Strange in the multiverse of madness»

Aunque los resultados en taquillas de la más reciente cinta de Marvel Studios («Spider-Man: No way home») están dando de qué hablar debido a su gran éxito, ahora se acaba de dar a conocer el póster promocional del próximo filme de la compañía, «Doctor Strange in the multiverse of madness», protagonizado por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.

Pero eso no es todo: también se estrenó el primer trailer de la película, que presenta un diálogo entre Wong (Benedict Wong) y Stephen Strange (Cumberbatch), además del encuentro de éste con Wanda Maximoff (Olsen). La historia se desarrolla después de los eventos mostrados en la primera temporada de la serie «Loki» y la mencionada película de Spider-Man; ahora Doctor Strange debe enfrentarse a un enemigo que conoció tiempo atrás, en su búsqueda por la gema del tiempo.

«Doctor Strange in the multiverse of madness» es dirigida por Sam Raimi; en la película también actúan Rachel McAdams y Chiwetel Ejiofor; el estreno en Estados Unidos será el 6 de mayo de 2022.