«Quieren comprar mi silencio», la nueva confesión de Osmariel Villalobos

Osmariel Villalobos contó que el pasado martes 17 de agosto en Marbella, España, en frente de un juez declaró ella y su expareja, el empresario Germán Rosete

Hace unos días la animadora venezolana Osmariel Villalobos acudió a sus redes sociales para denunciar que había sido víctima de violencia de género.

Lea también: ¡Ya es oficial! Chyno confirmó su relación con Daymar Mora

En esta oportunidad la presentadora volvió a hacer eco de su denuncia para confesar que han querido comprar su silencio, aunque ella seguirá defendiendo su verdad.

Además, la venezolana contó que el pasado martes 17 de agosto en Marbella, España, en frente de un juez declaró ella y su expareja, el empresario Germán Rosete.

Ante esta situación el juez decidió no archivar el caso, es por eso que la venezolana asegura estar confiada del proceso, puesto a que en estos momentos están en la búsqueda de más testigos y se evaluaron los golpes que ella posee.

Por otro lado, la venezolana denunció públicamente que han querido manipular dicha información acusándola de extorsionar a su expareja.

“No he pedido dinero a cambio de mi silencio. Hoy en día no me dejan buscar mis cosas ni me quieren entregar a mi perro; pero no importa porque yo seguiré defendiendo mi verdad”, dijo la zuliana.

“Estoy segura porque trataron de comprar mi silencio en varias ocasiones y sé que trataran de comprar muchos silencios, pero mi invitación es que si usted, quien está viendo este video, conoce a alguien que fue testigo de esa noche y tiene algo que decir o testificar, mi Instagram está abierto para escuchar cualquier comentario”, insistió.

Supuesta agresión contra Osmariel Villalobos

Villalobos contó la situación que estaba atravesando cuando descubrió una infidelidad por parte de su ahora expareja, quien al salir de una discoteca la golpeó.

“Fui víctima de maltrato físico, emocional y verbal de mi expareja, que me expuso a la humillación más grande de mi vida. Esa persona que me juró protegerme y cuidarme, esa misma persona me maltrató”, dijo en aquel momento la venezolana.